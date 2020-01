WHO lí giải vì sao ban bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch virus Corona

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 00:30 AM (GMT+7)

Bà Satoko Otsu, Trưởng nhóm đáp ứng sự kiện khẩn cấp WHO tại Việt Nam đã lý giải vì sao WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch virus Corona.

Virus Corona Sự kiện:

Tại buổi họp báo chiều 31/1 do Bộ Y tế tổ chức, bà Satoko Otsu cho biết, việc WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp dựa trên các yếu tố: Nguy cơ của việc lây lan ra quốc tế, khả năng cần thiết sự phối hợp toàn cầu trong đáp ứng với dịch. Mục đích công bố là để khẳng định cần sự phối hợp toàn cầu, hỗ trợ làm việc với nhau để cùng nhau đáp ứng với dịch bệnh.

“Chúng tôi hiểu sự băn khoăn, thắc mắc thậm chí nỗi sợ hãi của công chúng về việc công bố. Dù vậy, WHO nhấn mạnh việc công bố này không có nghĩa nâng cấp độ nguy cơ hay sự đe doạ của dịch bệnh đang diễn ra trên toàn cầu. Thực tế, đến bây giờ, phần lớn các ca bệnh vẫn chỉ báo cáo tại Trung Quốc. Đã có sự lây lan các ca xâm nhập ra một số nước, trong đó có Việt Nam”, đại diện WHO nói.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch virus Corona. (Ảnh minh họa)

Cũng theo bà Satoko Otsu, WHO quan ngại việc tiếp tục lây lan của chủng virus này tới các quốc gia mà hệ thống y tế chưa đủ mạnh. Vì thế, WHO khuyến nghị nếu các quốc gia đã có công tác chuẩn bị ứng phó tốt thì tiếp tục làm như vậy.

"Dịch bệnh đã lan ra 22 nước, nhưng phải khẳng định một lần nữa là dịch phần lớn vẫn ở Trung Quốc. Nhưng Tổ chức Y tế thế giới quan ngại tình hình lây lan của dịch bệnh này, đặc biệt là ở những nước có ngành y tế chưa đủ mạnh. Chúng tôi đánh giá rất cao chính phủ Việt Nam, ngành y tế Việt Nam trong việc phòng ngừa, chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị các ca bệnh cho đến thời điểm hiện tại.

WHO hoàn toàn tin tưởng vào năng lực ứng phó dịch bệnh của Việt Nam. WHO cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra", đại diện WHO nói.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới sau khi dịch bệnh này khiến 213 người tử vong, 9.356 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc và lan ra 18 quốc gia.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: Việc ban bố tình trạng khẩn cấp này không phải là "lá phiếu bất tín nhiệm" đối với khả năng kiểm soát dịch của Trung Quốc. Thay vào đó, điều khiến WHO quan ngại là tình trạng lây truyền virus sang các quốc gia không đủ nguồn lực để đối phó.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/who-li-giai-vi-sao-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dai-dich-vir...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/who-li-giai-vi-sao-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dai-dich-virus-corona-1054403.html