Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Không cần cách ly đại trà diện rộng đối với F1, F2, F3

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 13:06 PM (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đã có những chia sẻ về kinh nghiệm chống dịch mà ông rút ra.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:22 09/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +7.954 971.711 22.563 67 1 Đồng Nai +969 73.089 608 11 2 Hà Nội +111 5.314 60 0 3 TP.HCM +1.316 439.940 16.807 35 4 Bình Dương +823 239.781 2.503 8 5 An Giang +531 13.953 161 2 6 Tiền Giang +392 18.496 428 0 7 Kiên Giang +363 12.436 104 2 8 Tây Ninh +354 13.010 164 2 9 Đồng Tháp +351 11.139 268 0 10 Bình Thuận +267 6.983 71 0 11 Bạc Liêu +229 5.415 49 1 12 Cà Mau +222 2.946 16 0 13 Cần Thơ +178 8.510 139 1 14 Vĩnh Long +149 3.372 61 0 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +149 5.517 52 0 16 Long An +136 35.824 507 0 17 Đắk Lắk +133 5.118 20 1 18 Hà Giang +133 1.745 0 0 19 Khánh Hòa +80 9.336 103 1 20 Bình Phước +79 2.241 13 1 21 Bến Tre +69 2.847 72 0 22 Bắc Ninh +68 2.536 14 0 23 Nam Định +67 518 1 0 24 Đắk Nông +60 1.134 8 0 25 Gia Lai +59 2.112 5 0 26 Nghệ An +58 2.703 18 0 27 Phú Thọ +57 1.181 0 0 28 Bắc Giang +56 6.249 14 0 29 Hậu Giang +54 1.699 5 1 30 Ninh Thuận +52 2.880 35 0 31 Trà Vinh +51 3.403 21 0 32 Bình Định +50 1.928 17 0 33 Quảng Bình +30 2.035 6 0 34 Lâm Đồng +29 688 3 0 35 Thanh Hóa +27 1.301 6 0 36 Đà Nẵng +21 5.069 74 0 37 Hưng Yên +18 412 2 0 38 Hà Tĩnh +17 597 5 0 39 Hải Phòng +16 84 0 0 40 Thái Nguyên +16 70 0 0 41 Quảng Nam +14 1.484 5 0 42 Quảng Ngãi +14 1.763 8 0 43 Thừa Thiên Huế +14 1.353 11 0 44 Sơn La +11 315 0 0 45 Hải Dương +11 259 1 0 46 Quảng Ninh +10 134 0 0 47 Hà Nam +9 1.158 0 0 48 Vĩnh Phúc +9 304 3 0 49 Phú Yên +7 3.189 34 0 50 Kon Tum +4 313 0 0 51 Điện Biên +4 170 0 0 52 Lai Châu +2 31 0 0 53 Tuyên Quang +2 29 0 0 54 Ninh Bình +2 122 0 0 55 Thái Bình +1 128 0 0 56 Lào Cai 0 149 0 0 57 Bắc Kạn 0 8 0 0 58 Yên Bái 0 16 0 0 59 Quảng Trị 0 501 2 0 60 Lạng Sơn 0 241 1 0 61 Sóc Trăng 0 6.408 58 1 62 Hòa Bình 0 23 0 0 63 Cao Bằng 0 2 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 92.330.317 Số mũi tiêm hôm qua 1.526.667

Hôm nay (9/11), tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiếp tục làm việc để thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nêu 5 đề xuất về phòng chống COVID-19 từ kinh nghiệm khi ông tham gia chống dịch tại nhiều địa phương và tham khảo thực tế ở châu Âu.

Ông Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: TPO.

Thứ nhất, các cơ quan cần tập trung rà soát lỗ hổng trong việc bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cao nếu bị COVID-19 tấn công như: người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, viện dưỡng lão, cơ sở y tế... Ngành y tế cần sớm tiêm phủ mũi một cho tất cả dân số để giảm tỷ lệ tử vong rồi mới tính đến mũi 2, mũi 3.

Thứ hai, ông đề nghị triển khai ứng dụng tin học trong việc phát hiện, theo dõi, điều trị COVID-19 trên toàn quốc, không để riêng một bộ chủ trì trong lĩnh vực quan trọng này. Hội đồng nghiệm thu các app ứng dụng cần có các chuyên gia tâm huyết của Công an, Y tế, Quân đội… những người đã và đang tham gia chống dịch. Sau khi thử nghiệm hoàn chỉnh cần triển khai đồng bộ trên diện rộng, tránh hiện tượng “đầu voi đuôi chuột”.

Theo ông Hiếu, rào cản lớn nhất là các cơ quan nhà nước chưa thống nhất về quy định, quy trình, chưa tường minh dẫn đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin còn khiêm tốn so với tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Ông cho rằng, các ứng dụng cần xây dựng trên tiêu chí đơn giản và rộng mở. Đơn giản là mọi người dân đều có thể sử dụng được, thời gian ngắn nhất; rộng mở là có thể tích hợp với tất cả các phần mềm sẽ triển khai trong tương lai.

Thứ ba, ông Hiếu đề nghị mở cửa từ từ, theo khuyến cáo y khoa chứ không mở cửa cảm tính. Hiện nay, Việt Nam đã không còn duy trì chế độ "zero COVID", vì vậy, không cần cách ly đại trà diện rộng với F1, F2, F3; nếu F1 đã âm tính thì không còn F2, F3.

“Người dân trở lại cuộc sống bình thường theo quy tắc sống an toàn với dịch. "Chúng ta không sợ COVID-19, nhưng cũng không chủ quan để dịch bùng phát diện rộng. Tôi tin Bộ Y tế đã chuẩn bị các nguyên tắc cụ thể, chỉ cần địa phương lắng nghe, tin tưởng thực hiện. Thủ tướng cũng từng khẳng định không dùng chiến thuật zero COVID nữa mà mở cửa an toàn", PGS Nguyễn Lân Hiếu phát biểu.

Thứ tư, ngành y tế cần chú trọng đầu tư chuyên môn, cơ sở vật chất ở cấp huyện, xã phường; đưa mục tiêu y tế vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thứ năm, ông Hiếu bày tỏ: “Khi cầm tấm bằng khen, trong tôi luôn có hai luồng tình cảm trái ngược. Có niềm vui nhưng buồn nhiều hơn. Buồn vì nhiều người xứng đáng hơn tôi chưa được ghi nhận. Buồn vì những thiệt thòi của ngành ai cũng nhận thấy lúc này, nhưng sau dịch thì chưa chắc đã thay đổi được.

Một vị lãnh đạo ngành y tế bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí vướng vào vòng lao lý là điều khiến chúng ta hết sức đau lòng. Những lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, nhưng lỗi quy trình, lỗi hệ thống cho dù đã được chỉ ra mà sao thay đổi khó vô cùng”.

Vì vậy, ông mong muốn chế độ chính sách, những bất cập của ngành y sẽ được giải quyết và có hướng thoát ra sau đại dịch. Đặc biệt, ông cho rằng cần có các cơ chế rõ ràng để việc mua sắm trang thiết bị, thuốc men... tách rời ra khỏi lĩnh vực chuyên môn.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu dẫn chứng, khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức cấp cứu Covid tại Bình Dương, lãnh đạo tỉnh đồng thời đã bổ nhiệm một người khác phụ trách mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Với mô hình mới đó, bệnh viện đã hoạt động trơn tru, hiệu quả cho dù được thành lập trong hoàn cảnh vô cùng cấp bách.

“Tôi tin chắc với những gì cán bộ y tế chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua, nếu được bảo đảm thu nhập để yên tâm công tác thì chúng tôi xin hứa sẽ không thua kém bất cứ ngành y nào ở trong khu vực”, đại biểu Nguyên Lân Hiếu kết thúc bài phát biểu.

Nguồn: http://danviet.vn/dai-bieu-nguyen-lan-hieu-khong-can-cach-ly-dai-tra-dien-rong-doi-voi-f1-f2-f3-...Nguồn: http://danviet.vn/dai-bieu-nguyen-lan-hieu-khong-can-cach-ly-dai-tra-dien-rong-doi-voi-f1-f2-f3-5020219111372308.htm