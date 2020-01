Đã có kết quả xét nghiệm virus Corona của bé 10 tuổi đang điều trị tại BV Nhi T.Ư

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 12:53 PM (GMT+7)

Bệnh nhi Zhou Yuchao (10 tuổi, Trung Quốc), tới du lịch tại Hạ Long cùng gia đình, khi về đến Hải Dương thì bé bị sốt.

Hành khách phải kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 28/1, lãnh đạo BV nhi Trung ương cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi Zhou Yochao (10 tuổi, người Trung Quốc) từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đây là trường hợp nhập viện theo dõi viêm phổi nghi nhiễm virus Corona (nCoV).

Bệnh nhi này có kết quả âm tính với virus Corona mới (không mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona). Do đó, bệnh nhi này tiếp tục được điều trị tích cực do có tổn thương phổi, đặc biệt có bệnh nền nặng và không cần phải tuân thủ cách ly.

Hiện, toàn bộ các cán bộ y tế tham gia khám ban đầu và người có liên quan tới bệnh nhi Zhou Yuchao cũng không cần phải cách ly vì kết quả xét nghiệm cho biết bệnh nhi âm tính với virus Corona.

Trước đó, bệnh nhi Zhou Yuchao (10 tuổi, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), tới du lịch tại Hạ Long cùng gia đình.

Trên đường quay về đến tỉnh Hải Dương ngày 26/1, bệnh nhi bị sốt và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng có sốt, khó thở, do có các yếu tố nghi ngờ nên đã được cách ly để điều trị tại Hải Dương.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, bệnh nhân có tổn thương phổi, kèm các triệu chứng ho, sốt, khó thở... giống với các triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do virus. Ngay lập tức, bệnh nhi được cách ly, chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị và theo dõi.

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm nCoV, 38 trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly (bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc bước đầu dương tính với nCoV, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng ổn định).

Bộ Y tế nhận định, mặc dù Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp có xét nghiệm ban đầu dương tính với virus nCov là người Trung Quốc, đã tổ chức điều tra nhưng đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát tốt.

