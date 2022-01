Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục kêu oan

Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp tục kháng cáo kêu oan trong vụ án liên quan đến việc “ưu ái” cho Công ty Nhật Cường trúng các gói thầu số hóa trên địa bàn thủ đô.

Ngày 13-1, nguồn tin của PLO cho biết bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến vụ “ưu ái” cho Công ty Nhật Cường trúng các gói thầu số hóa trên địa bàn thủ đô.

Thông tin ban đầu, ông Chung tiếp tục kêu oan và đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đây cũng là vụ án thứ hai ông Chung kháng cáo kêu oan. Trước đó, sau khi bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Chung cũng kháng cáo kêu oan.

Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bảy bị cáo trong vụ án nêu trên. Ông Nguyễn Đức Chung là bị cáo duy nhất bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với mức án 3 năm tù.

Sáu bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, Nguyễn Văn Tứ (cựu giám đốc Sở KH&ĐT) 30 tháng tù, Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT) 30 tháng tù, Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh văn phòng Sở KH&ĐT) 42 tháng tù và Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT) 4 năm 6 tháng tù.

Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) 42 tháng tù và Võ Việt Hùng (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) 4 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc Công ty Đông Kinh phải hoàn trả số tiền hơn 6,6 tỉ cho Sở KH&ĐT Hà Nội.

Đồng thời, buộc các bị cáo Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Thu Hường, Lê Duy Tuấn, Võ Việt Hùng liên đới bồi thường hơn 13,8 tỉ đồng liên quan gói thầu số hóa 2016.

Chia theo vai trò, bị cáo Nguyễn Văn Tứ phải bồi thường 2,3 tỉ đồng (đã nộp 1,8 tỉ đồng, còn phải nộp 500 triệu đồng), Nguyễn Tiến Học 2,3 tỉ đồng (đã nộp 100 triệu, còn phải nộp 2,2 tỉ đồng), Phạm Thị Kim Tuyến 2 tỉ đồng, Phạm Thị Thu Hường 1,8 tỉ đồng, Võ Việt Hùng 2,8 tỉ đồng, Lê Duy Tuấn là hơn 2,6 tỉ đồng.

Với gói thầu số hóa 2017, buộc các bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Thu Hường, Lê Duy Tuấn, Võ Việt Hùng phải liên đới bồi thường cho Sở KH-ĐT hơn 6 tỉ đồng.

Chia theo vai trò, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến phải bồi thường số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, Phạm Thị Thu Hường hơn 1,2 tỉ đồng, Võ Việt Hùng hơn 1,8 tỉ đồng, Lê Duy Tuấn là hơn 1,5 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, gói thầu số hóa dữ liệu đăng lý doanh nghiệp do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Dù vậy, quá trình thực hiện các gói thầu, từ đề xuất của Bùi Quang Huy, ông Nguyễn Đức Chung với tư cách Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo cấp dưới tại Sở KH&ĐT dừng thầu trái quy định.

Tiếp đó, trong thời gian sửa đổi gói thầu, ông Chung còn yêu cầu Sở KH&ĐT lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi đến nay Hà Nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Các bị cáo tại Sở KH&ĐT Hà Nội tiếp nhận chỉ đạo này và thực hiện can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu bằng việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh Đông Kinh - Nhật Cường trúng thầu.

Về phía mình, các bị cáo tại Công ty Đông Kinh cùng với Công ty Nhật Cường thiết lập “quân xanh” để thông thầu, sau khi trúng thầu lại chuyển nhượng trái phép cho nhau để hưởng lợi.

Hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả, mục đích, yêu cầu gói thầu không đạt được (chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Vụ án này, Bùi Quang Huy là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính. Tuy nhiên, do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

