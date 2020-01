Cựu chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nói không quen Vũ 'nhôm'

Bị xét hỏi, bị cáo Văn Hữu Chiến khẳng định không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ nhưng biết người này có doanh nghiệp bình phong của Bộ Công an. Ông Chiến ký giao đất cho Vũ vì nghĩ đất Đà Nẵng giao cho Bộ Công an cũng không mất đi đâu.

Bị cáo Văn Hữu Chiến khai báo tại tòa.

Chiều 3/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 21 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975) đã lợi dụng các mối quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng để nắm bắt thông tin quy hoạch đất đai rồi đề nghị để được giúp đỡ trong việc mua lại các khu đất, tài sản công. Hành vi của các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại hơn 22.047 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Cán (SN 1954) - nguyên Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng khai biết Vũ có quan hệ với ông Nguyễn Bá Thanh – cố Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng. Bị cáo Cán nói: “Quá trình công tác chịu chỉ đạo gián tiếp của ông Thanh, trực tiếp của ông Trần Văn Minh (Chủ tịch TP Đà Nẵng). Có vấn đề chỉ đạo bằng văn bản nhưng cũng có vấn đề chỉ nói bằng miệng”.

Chủ tọa hỏi chỉ đạo về vấn đề gì? Ông Cán cho biết chủ yếu chỉ đạo trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là chuyển nhượng các nhà, đất cho những ai. Nguyễn Văn Cán thừa nhận các chỉ đạo này sai và nói: “Việc sai tôi nhận nhưng tôi muốn giải thích cái sai đó là do chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên, ở đây là chỉ đạo của ông Thanh”.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978) – nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND Đà Nẵng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng khi thực hiện các công việc liên quan Vũ “nhôm” đã xin ý kiến Bí thư, Chủ tịch HĐND hồi đó. Ông Vĩnh nói: “Lúc đó, bị cáo coi các lãnh đạo của thành phố là tấm gương để mình học tập, các chỉ đạo từ lãnh đạo luôn đúng. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới thấy chưa phù hợp”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó chủ tịch Đà Nẵng

Cũng tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958) - nguyên Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ nhưng biết người này được giao một số tài sản và thấy có sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố với Vũ.

Tại khu đất 3,77ha tại Dự án khu du lịch biển Non Nước, bị cáo Tuấn khai đã ký quyết định giao 2ha cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm” theo chỉ đạo của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh.

“Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh để kiểm tra thực tế một số dự án; đi 6 - 7 địa điểm gồm chỗ 3,7 ha. Sau nhiều đơn vị có ý kiến, ông Bí thư có nói giao 2ha. Tôi nhớ trong 3,77ha có đất giao thông, cây xanh, bãi biển... Lúc đó, sử dụng đất hỗn hợp có lẫn lộn công tư trong đó. Với 2ha, ông Bí thư có ý kiến giữ nguyên giá như quyết định của Chủ tịch Văn Hữu Chiến ký trước đó”.

Thẩm phán đặt câu hỏi, việc giữ nguyên giá từ đất thuê sang đất giao lâu dài có sai không? Ông Tuấn đáp: “Có, nhưng có sự chỉ đạo. Khi kết luận về rồi, văn phòng UBND có dự thảo kết luận và trước khi tôi ký, văn phòng có trình Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Bí thư phê thực hiện như kết luận”.

Không quen Vũ “nhôm”

Sau giờ nghỉ, bị cáo Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014 được gọi lên bục khai báo. Ông Chiến bị xác định đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm 22 nhà công sản gây thiệt hại hơn 2.422 tỷ đồng và khu đất 29ha tại Khu đô thị Đa Phước, gây thiệt hại hơn 11.325 tỷ đồng.

Về việc giao 29ha này, ông Chiến thừa nhận đã ký quyết định thu hồi rồi giao cho Cty xây dựng 79 của Vũ “nhôm”; việc này căn cứ vào thỏa thuận giữa UBND Đà Nẵng và tập đoàn Deawon (chủ đầu tư dự án Đa Phước).

Theo truy tố, năm 2006, Đà Nẵng đã giao khu Đa Phước cho Deawon với thỏa thuận doanh nghiệp Hàn Quốc này phải san lấp mặt bằng, xây đê biển... và giao lại 29ha cho một Cty Việt Nam để liên doanh xây dựng căn hộ. Năm 2011, các bị cáo đã giao 29ha này cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm”.

Trả lời HĐXX, Văn Hữu Chiến khẳng định không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ nhưng biết người này thuộc lực lượng công an. Ông Chiến khai cấp đất cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm” vì có văn bản đề nghị của Bộ Công an. “Đất của Đà Nẵng chuyển cho Bộ Công an cũng không mất đi đâu còn việc quản lý của Bộ Công an với doanh nghiệp bình phong tôi không biết thế nào” – nguyên Chủ tịch Đà Nẵng nói.

