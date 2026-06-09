Cưỡng chế phá dỡ ban công nhà người đàn ông xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội

Sáng 9/6, thông tin từ UBND xã Tây Phương cho biết, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng sở tại tổ chức ra quân cưỡng chế, cắt bỏ hàng loạt hạng mục vi phạm bao gồm: ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa… của một ngôi nhà cao tầng trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, đây chính là ngôi nhà của người đàn ông đã có hành vi dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào người thợ đang thi công tháo dỡ công trình sát vách trong đoạn video gây xôn xao mạng xã hội vào ngày 4/6 vừa qua.

Khu vực nơi xảy ra sự việc tại xã Tây Phương.

Theo cơ quan chức năng, quyết định cưỡng chế, tháo dỡ được áp dụng đối với các hạng mục xây dựng lấn sang khoảng không thuộc diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp của hộ ông N.H.D.. Người có nghĩa vụ phải thi hành án theo quyết định của cơ quan thẩm quyền là bà P.T.C. (trú tại thôn Sen, xã Tây Phương).

Đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm này được thực hiện hoàn toàn căn cứ theo bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án và quyết định cưỡng chế đã được ban hành từ trước đó.

Trước khi lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật mạnh để cưỡng chế, sau quá trình làm việc và tuyên truyền vận động, phía gia đình người phải thi hành án và các bên liên quan đã thống nhất tự nguyện tổ chức thi hành án, tự giác tháo dỡ phần vi phạm xây dựng. Dự kiến, việc cắt bỏ và di dời toàn bộ các hạng mục vi phạm lấn chiếm không gian sẽ được các lực lượng phối hợp hoàn thành dứt điểm ngay trong ngày 9/6.

Người đàn ông từ ban công nhà bên cạnh đã liên tục cầm vòi nước xịt thẳng vào thợ xây. Ảnh cắt từ video

Trước đó, vào ngày 4/6, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông từ ban công nhà bên cạnh đã liên tục cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt và người một thợ xây đang tháo dỡ phần mái của ngôi nhà liền kề nhằm cản trở việc thi công. Sự việc sau khi được báo chí phản ánh đã lập tức nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận vì hành vi coi thường an toàn lao động, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Việc cơ quan chức năng nhanh chóng thi hành bản án, trả lại không gian đất hợp pháp cho công trình liền kề không chỉ giải quyết triệt để gốc rễ vụ mâu thuẫn hàng xóm dai dẳng mà còn thể hiện tính nghiêm minh, thượng tôn của pháp luật.