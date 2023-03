Cưỡng chế nhà này, dỡ luôn nhà kế bên

Không có quyết định mà cưỡng chế tháo dỡ là sai Dù ông Nguyện vi phạm xây dựng nhà không phép và có thể bị cưỡng chế như ông Cột. Tuy nhiên, khi chưa có quyết định cưỡng chế mà đã tháo dỡ nhà ông Nguyện là sai. Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, ông Nguyện có thể được bồi thường toàn bộ thiệt hại do đoàn cưỡng chế gây ra. Quy trình để được bồi thường là làm đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường gửi đến người có thẩm quyền hoặc khởi kiện đến TAND. Trường hợp ông Nguyện (đã) gửi đơn tố giác đến công an sẽ được xem xét, giải quyết theo hai khả năng. Hoặc công an ra hướng dẫn ông thực hiện quy trình yêu cầu bồi thường nhà nước, hoặc khởi tố vụ án nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Luật sư NGUYỄN THÁI THANH, Văn phòng luật sư Á Châu, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ