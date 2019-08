Cuối tuần, miền Bắc mưa nắng đan xen, miền Nam mưa rất to

Thứ Sáu, ngày 09/08/2019 07:35 AM (GMT+7)

Các tỉnh miền Bắc có mưa, sau mưa giảm, ban ngày đan xen các khoảng nắng. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to.

Tin ngắn Sự kiện:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên hôm nay (9/8), ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sau đó, mưa giảm dần, ban ngày đan xen các khoảng nắng.

Khu vực Trung Bộ thời tiết cuối tuần thời tiết phổ biến, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h), riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Mưa to tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, dông lốc…

Thời tiết một số tỉnh, thành phố khác dịp cuối tuần từ 9-11/8:

Sa Pa (Lào Cai): Mưa vừa, có nơi mưa to, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động 24-34 độ C.

Hải Phòng: Trời nhiều mây, mưa chủ yếu về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 27-32 độ C.

Nghệ An: Chiều tối đến đêm có mưa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 26-36 độ C.

Nha Trang (Khánh Hòa): Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động 26-34 độ C.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Mưa vừa, có nơi mưa to, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động 15-24 độ C.