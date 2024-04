Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm tân giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Ngày 1-4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1-4-2024.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh. Ảnh: VGP

Phát biểu chúc mừng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, xứng đáng là người chỉ huy gương mẫu, vững vàng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

Ông cũng mong tân giám đốc công an tỉnh Nam Định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định có những giải pháp hữu hiệu trong tham mưu chiến lược, tạo ra nhiều đột phá, tạo điểm nhấn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nam Định cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (áo đen), lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nam Định chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: VGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Ông bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể Công an tỉnh Nam Định phát huy đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 26-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Công an Nam Định và bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh 47 tuổi, quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Học viện An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, điều tra viên cao cấp. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tham mưu và Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]