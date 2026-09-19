Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ ở Bắc Ninh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Đại tá Vũ Bá Bộ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Đại tá Văn Khắc Thành – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Đại tá Phương Nam Ký – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Lãnh đạo Quân khu 1 và thành phố Bắc Ninh trao các quyết định cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đại tá Nguyễn Khắc Trung - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm 4 Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng La Công Phương - Chính ủy Quân khu 1 cho biết, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh phải luôn luôn quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị. Đây luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh phải chú trọng chất lượng về công tác tham mưu cho Thành ủy, cho UBND, HĐND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, ban ngành về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh tập trung cùng cơ quan chức năng địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.