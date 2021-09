Công an xã xuyên đêm tìm kiếm 5 người đi lạc trong rừng

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

Do địa hình phức tạp và điện thoại không có sóng, 5 người đi hái nấm tràm đã bị lạc nhiều giờ trong rừng.

Trưa 8/9, Thiếu tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an xã phối hợp cùng chính quyền địa phương đã đưa 5 người dân bị lạc ra khỏi rừng an toàn.

Nhóm người bị lạc trong rừng được Công an xã Xuân Lộc tìm thấy

Theo đó, 5 người dân bị lạc gồm: Võ Thị Huyền (SN 1994, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy); Ngô Thị Ly (SN 1976), Trần Thị Út (SN 1986), Bùi Thị Mỹ Châu (SN 1993) và Lê Thị Hoàng (SN 1984, đều ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trưa 7/9, họ điều khiển 3 xe máy vào khu vực rừng ở bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc để hái nấm tràm. Đến tối cùng ngày, thấy nhóm người này vẫn chưa về nhà và điện thoại thì không liên lạc được nên người thân đã đến trình báo chính quyền địa phương xã Xuân Lộc để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xuyên đêm tìm và ghi lại lời khai của nhóm người bị lạc

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chia ra nhiều mũi để tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng sớm ngày 8/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhóm 5 người này ở khu vực địa đạo thuộc xã Xuân Lộc.

Theo các nạn nhân, thời điểm bị lạc, địa hình đồi núi rất phức tạp nên các bị hại không thể nhớ đường. Ngoài ra, vì điện thoại không có sóng nên họ không biết cầu cứu ai. Đến trưa nay 8/9, cả 5 người đã được đưa về nhà an toàn.

