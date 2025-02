Công an xã giải cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng nước

9h30 ngày 14/2/2025, Công an xã An Khang, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) nhận được tin báo về việc phát hiện bà Lã Thị Tu, (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang) bị rơi xuống giếng nước sâu ở sau nhà.

Cán bộ công an xuống giếng nước sâu giải cứu cụ bà. Ảnh: CACC

Cụ bà được giải cứu thành công. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường. Nhận định thực tế, nạn nhân tuổi đã cao, thời tiết lạnh, nếu không nhanh chóng đưa nạn nhân lên khỏi giếng kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Công an xã đã sử dụng thang và dây thừng, ngay lập tức xuống giếng nước sâu và lạnh, vừa giải cứu vừa trấn an, động viên tinh thần nạn nhân.

Đến 10h05 cùng ngày, lực lượng công an đã cứu được bà cụ an toàn và đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an xã An Khang, chị Lê Thị Bích Hạnh - con gái bà Tu đã vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an xã.