Cứu sống cụ ông 103 tuổi bị đột quỵ

Lần đầu tiên trong lịch sử 114 năm, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị thành công cho cụ ông 103 tuổi bị đột quỵ. Điều đáng ghi nhận là chỉ sau 12 giờ áp dụng đồng thời 2 phương pháp: Sử dụng thuốc tiêu huyết và lấy huyết khối, cụ ông 103 tuổi đã bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng trong vận động cũng như tư duy và trí nhớ.

23h30, ngày 2/1/2025, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cụ ông Đào Văn Dễ, 103 tuổi đến viện trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người phải, thất ngôn hoàn toàn …

Cụ ông 103 tuổi đột quỵ được ra viện.

Qua khai thác, gia đình cho biết, vào khoảng 22h đêm 5/1/2025, sau khi xem xong trận bóng đã giữa Việt Nam và Thái Lan, gia đình thấy cụ lịm đi, cứ nghĩ cụ buồn ngủ nhưng khi chạm vào người thấy cụ dần dần ngã ra. Với những kiến thức tự tìm hiểu trên các kênh truyền thông đại chúng cùng với kinh nghiệm bản thân, gia đình dự đoán cụ đã bị đột quỵ nên lập tức gọi xe cứu thương để đưa cụ thẳng từ Hưng Yên lên Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi khai thác bệnh sử và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ nhận định: Đây là ca bệnh Đột quỵ não cấp, khởi phát trong giờ vàng. Ngay lập tức, chế độ “fast track” được khởi động và bệnh nhân được xử trí tối cấp cứu: Chụp MSCT mạch não để đánh giá nhu mô và mạch não. Kết quả MSCT mạch não cho thấy, cụ Đào Văn Dễ bị nhồi máu não thùy đảo, trán trái do tắc động mạch não lớn bên trái (động mạch não giữa) đoạn M1 trái, ASPECT 8/10 điểm (Điểm phim CT sớm của Chương trình Đột quỵ Alberta nhằm đánh giá nhu mô não do động mạch não giữa chi phối). Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nặng tương đương vùng tranh tối tránh sáng (vùng cứu được) lớn. Đồng thời, bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng khi tắc mạch lớn ở bán cầu não ưu thế.

Mỗi phút trôi qua, 1,9 triệu tế bào não của cụ sẽ bị chết, do đó can thiệp tái thông mạch não càng sớm, cơ hội cứu cụ sẽ càng cao. Không còn nhiều thời gian, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ lập tức hội chẩn với bác sĩ của Trung tâm Điện quang để thống nhất phương án điều trị tối ưu cho cụ ông. Với các ca đột quỵ thông thường thì việc bác sĩ đưa ra phác đồ tiêu huyết khối kết hợp với can thiệp mạch không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, việc áp dụng cả 2 phương pháp trên “cỗ máy” già nua của cơ thể 103 tuổi là một thách thức vô cùng lớn. Bệnh nhân phải đối diện với hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn: Nguy cơ tiêu huyết khối đơn thuần ít mang lại hiệu quả thông mạch vì tắc ở đoạn mạch lớn; Nguy cơ tai biến khi can thiệp mạch cao vì mạch máu não người 103 tuổi có thể rất dễ vỡ và biến chứng chảy máu…

Bên cạnh đó, còn hàng loạt những thách thức khác như tiên lượng kém ở bệnh nhân 103 tuổi khi phải hồi sức sau can thiệp, đó là khó cai thở máy nếu có gây mê toàn thân và đặt nội khí quản trong quá trình can thiệp, nguy cơ nhiễm trùng, suy kiệt, loét … Nhưng nếu không có “quyết sách” ngay thì cụ ông đối diện nguy cơ diễn biến nhanh và để lại di chứng nặng nề. Trước lằn “ranh giới” đó, các bác sĩ đã “cân não trong chớp nhoáng” và quyết định phối hợp hai phương pháp điều trị tái thông mạch là tiêu huyết khối và lấy huyết khối. Sau 1 giờ can thiệp căng thẳng trong đêm trời giá buốt, động mạch não giữa trái được tái thông hoàn toàn. Bệnh nhân cải thiện triệu chứng rất tốt, tỉnh táo hơn, cơ lực nửa người phải cải thiện 3/5.

Chưa đầy 12 tiếng sau can thiệp, cụ ông 103 tuổi đã tỉnh táo hoàn toàn.

Chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của cụ, ông Đào Văn Nhẫn, 77 tuổi (con trai thứ hai của cụ Dễ) vui mừng chia sẻ với các bác sĩ về quyết định đúng đắn của mình: "Nhìn thấy các triệu chứng của bố, chúng tôi đoán là bố đã bị đột quỵ. Lúc đó, cụ đã "mềm nhũn". Để có thể cứu được cụ thì chúng tôi nghĩ chỉ có Bệnh viện Bạch Mai là tốt nhất nên đã gọi xe cứu thương chạy thẳng từ nhà ở Hưng Yên lên Bệnh viện để kịp đến viện trong “giờ vàng”. Kết quả đúng là thần kỳ, các bác sĩ đã hồi sinh lại bố tôi".

Cụ Đào Văn Dễ đã hồi phục thần kỳ như chưa hề trải qua cơn đột quỵ nhờ áp dụng đồng thời hai phương pháp điều trị tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học. Tra y văn, trường hợp của cụ Dễ là ca hiếm gặp và là ca lâm sàng nhồi máu não cao tuổi nhất Việt Nam được điều trị bằng hai phương pháp tái tưới máu thành công diệu kỳ.