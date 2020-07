Công an vào cuộc xác minh vụ lộ clip người phụ nữ cho trẻ em động chạm vùng nhạy cảm

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 16:05 PM (GMT+7)

Chị V.H.M đã đến trụ sở công an trình báo về việc camera an ninh bị hack và đề nghị cơ quan chức năng truy tìm kẻ gian đã phát tán những clip riêng tư của mình lên mạng.

Hình ảnh phòng ngủ của chị M. được camera an ninh ghi lại và bị phát tán lên mạng xã hội.

Ngày 23/7, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa hướng dẫn chị V.H.M (trú TP.Hải Phòng) trình báo sự việc bị hack camera an ninh trong nhà, xâm phạm đời tư và lộ clip nhạy cảm trên mạng xã hội để Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

"Vì bị hại trình báo sự việc liên quan đến việc bị hack camera, là công nghệ cao nên công an phường sở tại đã đưa bị hại đến trụ sở phòng PC02 trình báo. Tuy nhiên, chúng tôi đã hướng dẫn chị H. trở lại trình báo tại công an phường sở tại để xử lý theo thẩm quyền", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hàng chục đoạn clip ghi lại cảnh riêng tư trong phòng ngủ của chị V.H.M. Theo clip ghi lại, chị M. nằm trên giường trong tình trạng bán khoả thân và để các bé trai, bé gái vô tư động chạm vùng "nhạy cảm".

Trả lời báo chí qua điện thoại, chị M. cho biết loạt clip trên bị kẻ gian tung lên mạng khi hack camera an ninh của gia đình chị. Chị đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, ngày 22/7, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

