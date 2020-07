Truy tận gốc vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên quan đến nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh để điều tra, làm rõ. Theo công an, qua lời khai ban đầu, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ (đường mòn lối mở). Trong số 21 người Trung Quốc được phát hiện, có 17 người không giấy tờ. Nhóm người này đi bằng đường bộ từ Bắc vào Nam rồi lưu trú lại tại Quảng Nam. Công an nhận định, nhiều khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên và có một người làm “đầu nậu” giữ hộ chiếu của những người này. Hiện Công an Quảng Nam đang phối hợp với Công an Đà Nẵng điều tra xem nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép này có nằm trong một nhóm vượt biên từ Trung Quốc qua Việt Nam hay không. Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép được phát hiện khi công an kiểm tra hành chính, qua tin báo của người dân. Sau khi bị truy bắt, nhóm đối tượng được đưa vào khu cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với COVID- 19.