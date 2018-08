Công an vào cuộc vụ nhiều người bỗng dưng bị nhiễm HIV ở Phú Thọ

Sáng 13/8, Sở Y tế Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã mời công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân có nhiều người bị nhiễm HIV tại xã Kim Thượng.

Một nữ bệnh nhân ở khu Chiềng 3, xã Kim Thượng, Phú Thọ "bỗng nhiên" được phát hiện nhiễm HIV

Liên quan đến sự việc người dân tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) bất ngờ có HIV, trao đổi với PV, TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV AIDS (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã đến Phú Thọ phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc ngay trong sáng 13/8. Cục đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ phải tuyên truyền vận động, hỗ trợ bà con để bà con không quá hoang mang trong thời điểm này, đồng thời phải mở rộng tư vấn và xét nghiệm cho những người dân có nhu cầu trên nguyên tắc miễn phí cho người dân.

Nếu những trường hợp không may có HIV thì phải hỗ trợ thuốc cho người dân miễn phí. Các cơ quan chuyên môn của Bộ và Sở phải khảo sát, điều tra nghiên cứu tìm nguyên nhân.

Bộ cũng đề nghị lãnh đạo các cấp cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân để xử lý vụ việc cho kịp thời.

Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết kết quả điều tra ban đầu do tiêm chích không an toàn, tuy nhiên để khẳng định được nguy cơ lây nhiễm Sở Y tế đã mời công an vào làm việc.

Sở Y tế Phú Thọ cũng đã cử bác sĩ, tư vấn viên xuống địa bàn xã Kim Thượng để tư vấn, giảm nhẹ sang chấn tâm lý cho người dân, đảm bảo 100% người nghi nhiễm được điều trị. Sở Y tế Phú Thọ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng lập nhanh danh sách những người có nguy cơ cao nhưng chưa được xét nghiệm.

Trước đó, trên địa bàn xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là một nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống quanh nhà. Tuy nhiên, trước đó bị bệnh nên đến nhà bác sĩ T., hiện làm việc tại BV Đa khoa Tân Sơn để tiêm thuốc.

Trước đó, sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể bác sĩ T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm.

Tổng cộng đã có gần 30 trường hợp tự nguyện đi xét nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, Trung tâm chưa đưa kết quả xét nghiệm mà sau đó lại lấy máu lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Một số người đặt giả thuyết có khả năng nhiều người đã bị nhiễm HIV nên Trung tâm Y tế huyện mới phải lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.