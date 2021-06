Công an TPHCM nói về những tin đồn liên quan đến vụ bắt giữ Youtuber Lê Chí Thành

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo đại diện Công an TPHCM, những tin đồn của một số đối tượng nhắm vào Công an TPHCM liên quan đến việc bắt giữ Youtuber Lê Chí Thành như công an lắp bổ sung biển báo giao thông, công an nhéo tai bị can… lan truyền trên mạng xã hội, đều có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Tối 11/6, Văn phòng UBND TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2021.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về một số cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến bị can Lê Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM Trần Thanh Giang khẳng định: Các cáo buộc về việc Công an lắp biển báo giao thông bổ sung nhằm hợp thức hóa việc thổi phạt; tiếng chửi thề, tấm ảnh nhéo lỗ tai Lê Chí Thành khi đưa bị can này về cơ quan công an…là hoàn toàn sai sự thật, là sản phẩm cắt ghép.

“Đối tượng Lê Chí Thành thường đi theo nhóm. Nhóm đối tượng trà trộn để gây rối, cản trở cơ quan chức năng thực thi công vụ nhằm mục đích xuyên tạc”, lãnh đạo PC01 Công an TPHCM nhấn mạnh và cho biết, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Lê Chí Thành để điều tra làm rõ hành vi phạm tội và sắp tới sẽ có thông tin cụ thể cho báo chí.

Ngày 14/4 vừa qua, đối tượng Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú tại huyện Hàm Tân – Bình Thuận; tạm trú tại quận 12) đã bị Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) bắt tạm giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ Luật hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành đã được Viện KSND TP.Thủ Đức phê chuẩn.

Theo thông tin từ công an TP Thủ Đức, sáng 20/3, tổ CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM) làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức). Lực lượng công an phát hiện ô tô BS 51H - 108.21 lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Người điều khiển ô tô là Lê Chí Thành chỉ xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Lê Chí Thành, giấy đăng kiểm, giấy đăng ký xe không hợp lệ. Từ những vi phạm này, tổ CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý.

Khi CSGT điều xe cẩu đến đưa ô tô vi phạm về trụ sở thì Lê Chí Thành có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tổ CSGT đã đề nghị Công an P.Hiệp Phú có mặt phối hợp xử lý, mời Thành về làm việc, đối tượng tiếp tục có những hành vi, lời lẽ cản trở lực lượng thi hành công vụ. Phải nhiều giờ sau Công an mới đưa được ô tô vi phạm đi khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an TPHCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về việc bắt giữ Lê Chí Thành. Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Youtuber Lê Chí Thành đang bị xem xét xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, ngoài tội danh vừa bị khởi tố.

Người này từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, "tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ" sau đó phát tán lên mạng xã hội gây tác động xấu đến an ninh trật tự.

"Lê Chí Thành lập kênh Youtube đăng tải các video là nhằm trục lợi. Công an TP Thủ Đức đang mời những cá nhân liên quan đến người này để củng cố hồ sơ", thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho hay.

Được biết, ông Lê Chí Thành là cựu đại úy, có gần 20 năm trong ngành công an, công tác tại một số trại giam thuộc Bộ Công an. Bị can này đã có những tố cáo và cho rằng lãnh đạo trại giam nơi công tác có nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, Cục Quản lý trại giam Bộ Công an xác định, Lê Chí Thành đã nhiều lần vi phạm nghiêm trọng trong thời gian công tác.

Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý trại giam có quyết định kỷ luật Lê Chí Thành bằng hình thức tước danh hiệu CAND.

Bị can Lê Chí Thành lập ra nhiều trang mạng xã hội và tự cho mình thực hiện quyền "giám sát" lực lượng công an. Bị can Lê Chí Thành có mặt ở nhiều địa điểm, có những hành vi khiêu khích lực lượng chức năng, chủ yếu là CSGT rồi đăng trên các trang mạng.

