Nhóm người có biểu hiện mờ ám bỏ chạy khỏi căn nhà, công an phát hiện thứ "ớn lạnh"

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 18:00 PM (GMT+7)

Nhóm đối tượng tập trung trong căn nhà có biểu hiện nghi vấn, khi thấy công an liền bỏ chạy tán loạn.

Số ma túy bị thu giữ

Vào khoảng 2h sáng 11/6, Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm nhiệm vụ tuần tra tại tuyến đường nằm trong khu dân cư Vĩnh Phú 1 (phường Vĩnh Phú) thì phát hiện nhiều đối tượng tập trung trong một căn nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vừa thấy công an, cả nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 người cùng 17 bịch nilon bên trong có chứa hơn 10kg ma túy được ngụy trang giống các gói trà, 5 khẩu súng quân dụng đã lên sẵn đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều viên đạn, dao, kiếm, bình xịt hơi cay và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Số "hàng nóng" bị thu giữ trong vụ án

Sự việc sau đó được thông báo cho Công an TP Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

