Công an TP.HCM lý giải tình trạng "bom hàng" đi chợ hộ

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 18:29 PM (GMT+7)

Công an đã làm việc với 200 trường hợp người dân đặt mua nhưng không nhận hàng và chỉ ra nhiều nguyên nhân của việc “bom hàng”.

Chiều 8/9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra vụ “bom hàng” dịch vụ đi chợ hộ.

Theo thượng tá Hà, sau khi nhận được thông tin phản ánh có tình trạng “bom hàng”, Công an TP đã chỉ đạo Công an các quận huyện và TP.Thủ Đức mời làm việc các đơn vị có liên quan.

Đại diện Công an TP.HCM nói về nguyên nhân người dân “bom hàng” đi chợ hộ

Qua làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ shipper thì không phát hiện tình trạng “bom hàng”. Còn đối với các trường hợp shipper của 21 quận huyện và TP. Thủ Đức có tình trạng đặt hàng nhưng không ra nhận hàng.

Cụ thể là TP.Thủ Đức, quận 4, quận 6, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Tân Phú. Công an đã làm việc với 200 trường hợp đặt mua nhưng không nhận hàng.

Theo thượng tá Hà, công an nhận định một số nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Thứ nhất do một số người dân không rành về công nghệ nên khi thao tác đặt hàng thì bị trùng đơn, khi huỷ nhưng không biết cách huỷ nên trên app vẫn thực hiện.

Thứ hai, đặt địa chỉ chưa chính xác nên bộ phận giao hàng không tìm được địa chỉ để giao.

Thứ ba, khi người dân đã huỷ đơn hàng nhưng hệ thống không cập nhật nên vẫn đi giao hàng.

Thứ tư, do đợi đơn hàng quá lâu nên người dân chọn kênh phân phối khác để mua, khi giao tới thì người dân không nhận đơn hàng này nữa.

Thứ năm, có trường hợp không cung cấp đúng mặt hàng đã đặt, không đủ số lượng hàng hoặc giao nhầm đơn hàng nên người dân từ chối nhận hàng.

Thứ sáu là các đơn hàng bị trùng lặp nhiều lần nên người dân không tiếp nhận nữa.

Bộ đội giao hàng đi chợ hộ cho người dân quận Bình Tân (ảnh: Khánh An/PLO)

“Có trường hợp người dân đặt mua nguyên con gà nhưng chỉ giao mỗi cánh gà nên người dân không nhận”, thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm.

Theo thượng tá Hà, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các trường hợp có hành vi cố tình “bom” hàng gây khó khăn cho lực lượng đi chợ hộ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc triển khai camera quét mã QR phần mềm khai báo y tế “di chuyển nội địa”, thượng tá Hà cho biết, hiện Công an TP đã lắp đặt được 78 điểm. Các địa phương triển khai lắp đặt tại chốt, trạm trên tuyến đường chính, đông xe trên địa bàn để kiểm soát phương tiện nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc gần. Tuy nhiên, do còn mới nên lúc đầu thao tác có những bất cập, Công an TP sẽ chỉ đạo khắc phục.

