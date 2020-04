Công an TP.HCM điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 21:36 PM (GMT+7)

Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ, đơn yêu cầu điều tra của vợ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín lên Công an TP.HCM để điều tra.

Liên quan đến vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (SN 1976, quê Quảng Ngãi) rơi từ tầng 14 một chung cư ở huyện Nhà Bè (TP.HCM), Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, làm việc với công an, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) đã yêu cầu Công an TP.HCM, Công an huyện Nhà Bè vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng bà.

Chung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu

Bà Bích nói rằng, cái chết của chồng bà có nhiều uẩn khúc bởi trong thời gian qua ông Tín vẫn sống vui vẻ, vẫn trả lời báo đài về những vấn đề thời sự liên quan đến lĩnh vực của ông.

Bà Bích cho biết, ngày 5-4, ông Tín đi ăn uống với một số người bạn, sau đó đến chung cư này để bàn công việc thì bị rơi từ tầng 14.

Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, ông am hiểu sâu rộng về lĩnh vực kinh tế.

Ngoài công tác giảng dạy, tiến sĩ, luật sư Bùi Quang tham gia viết báo, làm luật sư đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách, phát triển kinh tế, nhất là trong mảng tài chính - ngân hàng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-dieu-tra-vu-tien-si-bui-quang-tin-roi-lau-2020040719...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-dieu-tra-vu-tien-si-bui-quang-tin-roi-lau-20200407194327399.htm