Bị nêu trong đơn vụ tiến sĩ ngã lầu tử vong, ông Nguyễn Đức Trung nói gì?

Diễn biến vụ việc: Ông Phạm Minh Huấn, Trưởng Ban quản lý khu căn hộ New Sài Gòn, thông tin khoảng 17h30 ngày 5-4, bảo vệ chung cư nghe tiếng động phát ra từ tầng trệt, sảnh D2 của chung cư. Bảo vệ chung cư ra xem thì phát hiện tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín rơi từ lầu cao xuống và đã tử vong. Vụ việc sau đó đã được trình báo công an. Ông Huấn khẳng định, lan can chung cư nơi ông Tín bị phát hiện ngã lầu cao khoảng 1,2m. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.