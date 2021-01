Công an TP. Thanh Hóa xử lý điểm sinh hoạt Hội Thánh Đức chúa trời trái phép

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 15:58 PM (GMT+7)

Các đối tượng thuê nhà, dùng mạng xã hội để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo và tham gia Hội Thánh Đức chúa trời.

Ngày 12/1, Công an TP. Thanh Hóa cho biết, qua nắm bắt thông tin cơ quan công an vừa mới phát hiện tại số nhà 12/184 phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa đang có hoạt động trái phép của Hội Thánh Đức chúa trời.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại số nhà trên có 02 người đang sinh hoạt đạo trái phép, gồm: Đỗ Viết Trường (SN 1990) ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia và Đinh Văn Dũng, (SN 1987), ở thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động sinh hoạt đạo trái phép của các đối tượng.

Công an TP. Thanh Hóa làm việc với Đỗ Viết Trường cùng các tài liệu liên quan

Theo công an TP. Thanh Hóa, tại cơ quan công an, Đỗ Viết Trường khai nhận căn nhà trên vừa được đối tượng này thuê và hoạt động sinh hoạt đạo trái phép một thời gian ngắn thì bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Bước đầu công an TP. Thanh Hóa xác định, thủ đoạn hoạt động của Đỗ Viết Trường là thường sử dụng Zalo để sao chép các điều dạy trong Kinh Thánh chính thống sau đó gửi vào các tài khoản Zalo khác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin nghe theo và tham gia Hội Thánh Đức chúa trời.

Được biết, Đỗ Viết Trường là giáo dân theo đạo Thiên chúa giáo. Tuy nhiên, đối tượng này không tin theo đạo Thiên chúa giáo mà bỏ đạo để tin theo Hội Thánh Đức chúa trời.

Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Đỗ Viết Trường và Đinh Văn Dũng viết cam kết không được tiếp tục tổ chức sinh hoạt đạo trái phép.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-tp-thanh-hoa-xu-ly-diem-sinh-hoat-hoi-thanh-duc-chua-troi-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-tp-thanh-hoa-xu-ly-diem-sinh-hoat-hoi-thanh-duc-chua-troi-trai-phep-20210112152100926.htm