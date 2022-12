Công an TP HCM triệu tập 20 đối tượng liên quan hoạt động đăng kiểm

Ngày 20-12, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 33 bị can liên quan đến 4 nhóm tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, cho biết liên quan đến vụ án, Công an TP HCM đã chỉ đạo 3 phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện phối hợp tiếp tục làm rõ hành vi của các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM.

Công an TP HCM khám xét một trung tâm đăng kiểm

Đặc biệt, Công an TP HCM đã khám xét, triệu tập làm việc 20 đối tượng và người có liên quan tới hoạt động của một trung tâm đăng kiểm ở huyện Nhà Bè (TP HCM).

Sai phạm của trung tâm đăng kiểm này có liên quan đến trung tâm đào tạo sát hạch lái xe. Cụ thể, trung tâm này đã đưa vào sử dụng khoảng 120 phương tiện giao thông không đủ an toàn kỹ thuật cho hoạt động đào tạo lái xe.

"Nghĩa là có sự móc nối với trung tâm đăng kiểm để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đạt tiêu chuẩn đối với 120 xe này. Công an TP HCM đang xác định từng hành vi sai phạm đối với những xe này nên sẽ tiếp tục mở rộng điều tra" - thượng tá Trần Thị Kim Lý nhấn mạnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-trieu-tap-20-doi-tuong-lien-quan-hoat-dong-dang-kiem-20221220180901139.htm