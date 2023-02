Công an TP HCM cung cấp thông tin vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong

Chiều 16-2, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế TP HCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết Công an quận 4 đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cung cấp thông tin vụ sập cửa hàng Circle K tại buổi họp báo

Theo bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không bảo đảm chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng.

Ông Hà cho hay từ kết luận này, Công an quận 4 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18-1, cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP HCM) phát ra tiếng động lớn, sau đó trần nhà bị đổ sập. Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng và một nữ sinh tử vong.

Hiện trường là căn nhà cấp 4 được tận dụng làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2, có một tầng đúc giả.

