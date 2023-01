Hiện trường vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, nạn nhân kẹt trong đống đổ nát

Đến trưa 18/1, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP.HCM). Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tổ chức tìm kiếm người còn nghi mắc kẹt.

Theo người dân, gần 8h cùng ngày, phần tầng lầu của cửa hàng tiện lợi ở số 18 Vĩnh Hội bất ngờ đổ sập. Lúc này, nhiều người đang ở tầng trệt bị đè, mắc kẹt bên trong, một số người khác may mắn thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an địa phương có mặt triển khai cứu hộ.

Trung tâm y tế 115 (TP.HCM) được huy động, túc trực sẵn sàng sơ cứu cho nạn nhân khi đưa ra ngoài.

Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, 1 nạn nhân nữ mắc kẹt bên trong được đưa ra ngoài. Nạn nhân được sơ cứu rồi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang di chuyển đồ đạc bên trong của hàng ra ngoài, tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt bên trong.

Khu vực xung quanh hiện trường được phong tỏa để lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ.

Hàng hóa bên trong đống đổ nát sau vụ sập được đưa ra bên ngoài. Nhiều người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện tầng lầu của cửa hàng đổ sập, nhiều người gào khóc tháo chạy ra ngoài.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cho biết, khi lực lượng đến có 8 người kịp thoát ra ngoài, 1 nạn nhân nữ mắc kẹt trong đống đổ nát và được lực lượng giải cứu ngay sau đó.

