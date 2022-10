Công an tỉnh Bình Thuận bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ Bảy, ngày 08/10/2022 21:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 7/10, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Minh Tuyên - Trưởng Công an thị xã Lagi giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; điều động thượng tá Nguyễn Đức Hiện - Trưởng phòng An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng điều động thượng tá Lê Thanh Thy - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an thị xã Lagi. Đồng thời, phân công thượng tá Huỳnh Hữu Kim - Phó trưởng phòng An ninh nội địa và thượng tá Phạm Đức Bình - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý chịu trách nhiệm phụ trách đơn vị.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ chủ chốt.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được điều động, giữ vị trí công tác mới và phân công phụ trách đơn vị. Ông Toản đề nghị các đồng chí mới được điều động, giữ vị trí công tác mới và phân công phụ trách đơn vị phải tập trung nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị mới; sắp xếp thời gian phù hợp để bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động và bổ nhiệm đại tá Trương Văn Giáo - Chánh thanh tra Công an Bình Thuận đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Nguyễn Quang Hương - Trưởng công an huyện Hàm Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Bình Thuận. Trung tá Nguyễn Văn Thẩm - Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự được bổ nhiệm làm trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận.

Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Sáu - Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại giữ chức vụ Trưởng phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Bình Thuận; điều động và bổ nhiệm thiếu tá Cao Xuân Duy - Đội trưởng Đội Pháp chế và quản lý khoa học Phòng Tham mưu, giữ chức vụ Phó chánh thanh tra Công an Bình Thuận.

Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-tinh-binh-thuan-bo-nhiem-nhieu-can-bo-chu-chot-post1476043.tpoNguồn: https://tienphong.vn/cong-an-tinh-binh-thuan-bo-nhiem-nhieu-can-bo-chu-chot-post1476043.tpo