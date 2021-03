Công an phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở An Giang

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

34 người Trung Quốc đi trên nhiều xe ô tô nghi nhập cảnh trái phép vừa được lực lượng chức năng ở An Giang phát hiện, bắt giữ.

13 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép được công an phát hiện (ảnh: Nghiêm Túc)

Sáng 9/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ 34 người Trung Quốc nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia.

Theo đó, rạng sáng 7/3, Công an TP Châu Đốc (An Giang) nhận tin báo, ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) điều khiển đang chở nhiều người nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Công an mật phục, bắt giữ xe của tài xế Hùng. Qua kiểm tra hành chính, có 13 người Trung Quốc trên xe ô tô đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Tài xế Hùng khai, nhận chở thuê 13 người nói trên từ thị xã Tân Châu (An Giang) sang TP Châu Đốc. Khi đến phường Châu Phú B (TP Châu Đốc) trong lúc đợi người từ biên giới đến để giao khách và nhận tiền thì bị công an phát hiện, tạm giữ.

Nhóm người Trung Quốc cùng tài xế người Việt được công an phát hiện vào tối 4/3 (ảnh: Nghiêm Túc)

Khoảng 0h10 ngày 7/3, tại khu vực phà Mương Miễu (thuộc khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu), công an phát hiện 2 xe ô tô (loại 4 chỗ và 7 chỗ) do hai tài xế người Việt chở tổng cộng 14 người có dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người đi trên ô tô trên đều có quốc tịch Trung Quốc và không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ người và phương tiện đưa về trụ sở công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, khuya 4/3, Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng Công an huyện An Phú, phát hiện 7 người Trung Quốc (2 nữ, 5 nam) đi trên ô tô 7 chỗ có hành vi nghi xuất nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh An Giang cho biết, 34 người nói trên đã được ngành chức năng đưa đi cách ly tập trung.

