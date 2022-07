Công an Hậu Giang: Xác định rõ 2 CSGT văng tục và vi phạm giao thông

Công an Hậu Giang xác định hai cán bộ CSGT có lời nói “không đúng mực” trong các đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh.

Chiều 2-7, Công an Hậu Giang đã có thông tin về các video liên quan đến hai cán bộ CSGT văng tục và vi phạm quy định an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, Công an Hậu Giang cho biết, sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Youtube... Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Kết quả ban đầu xác định, hai cán bộ CSGT trong video thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.

Công an Hậu Giang xác định hai cán bộ CSGT trong các đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh cắt từ video.

Cụ thể, ngày 25-6, hai người này được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên Quốc lộ 1.

Hình ảnh trong đoạn video được ghi nhận khi hai cán bộ này điều khiển ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý vì người vi phạm không có giấy phép lái xe.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu hai cán bộ trong video tường trình vụ việc, từ đó sẽ hướng xử lý tùy theo mức độ sai phạm.

Công an Hậu Giang cũng cho biết: “Đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích tán phát đoạn video clip trên. Đồng thời, khuyến cáo mọi người không tán phát bình luận trái với quy định của pháp luật”.

Như PLO đã thông tin, mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền ba đoạn video, ghi cảnh hai người trong trang phục lực lượng CSGT với hàm Đại úy đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường. Đáng nói, cả hai người này không thắt dây an toàn theo quy định, thậm chí, người điều khiển phương tiện còn vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Trong khi nói chuyện, người này liên tục văng tục chửi thề.

Một đoạn video cho thấy người bên phải đang tư vấn cách làm cũ gương chiếu hậu để "đền cho nó". Ảnh cắt từ video

Nội dung của một trong ba đoạn video cho thấy hai người này đang trên đường đến một hãng xe để thay phụ kiện cho ô tô thì có người gọi quay về cơ quan vì có người tìm. Trong lúc điều khiển, do không có gương chiếu hậu nên người điều khiển ra tín hiệu nhờ các phương tiện trên đường hỗ trợ. Tuy nhiên, do không ai hỗ trợ nên người trong trang phục CSGT liên tục chửi thề.

Đáng quan tâm, một video thể hiện khi phương tiện dừng, có người mặc thường phục tay cầm gương chiếu hậu tư vấn: “Lấy cái đế này của nó, làm cái gáo này cho cũ lại, lấy miếng kiếng này qua đền cho nó, vậy là nó giữ hiện trạng lại hà. Nếu gắn nguyên cái này nhìn mới là nó biết liền”.

Theo một dòng trạng thái kèm theo các video đăng trên mạng xã hội facebook, người này cho hay đây là phương tiện của một người vi phạm quy định về ATGT và bị lực lượng chức năng tạm giữ. Nhưng thay vì niêm phong phương tiện và tiến hành cẩu về trụ sở, lực lượng làm nhiệm vụ lại tự điều khiển về và xảy ra va quẹt làm bể gương chiếu hậu nên đi thay để “đền”.

Khi các video đăng tải, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy người ngồi trên xe trong sắc phục CSGT nhưng lại vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Hơn nữa, trong khi nói chuyện, còn dùng những lời lẽ khó nghe, chửi thề liên tục.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-hau-giang-xac-dinh-ro-2-csgt-vang-tuc-va-vi-pham-giao-thong-post687243.html