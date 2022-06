Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty dược xúc phạm lực lượng CSGT

Sau khi đưa tiền cho một cán bộ thuộc Đội CSGT – Trật tự để bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, 1 giám đốc công ty dược liên tục có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 28-6, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với ông Nguyễn Bá Tín (49 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, giám đốc một công ty dược ở Đà Nẵng) về tội chống người thi hành công vụ.

Đưa tiền không được quay qua chửi CSGT

Đồng thời công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Châu Ngọc Tấn (57 tuổi, quê Quảng Nam) là đồng phạm với ông Tín.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Bá Tín. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo điều tra, chiều 25-6, tổ công tác thuộc Đội CSGT và Trật tự, Công an quận Cẩm Lệ làm nhiệm vụ trên đường Thăng Long.

Tổ công tác phát hiện hai ô tô vi phạm về lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ. Một cán bộ thổi còi báo hiệu thì ông Đ.Đ.S đi đến tự nhận là một ô tô là của mình.

Ông Tín cũng tự nhận mình là lái xe của một ô tô còn lại.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu hai người lái ô tô sang làn đường ở hướng đối diện để chấm dứt hành vi vi phạm và phối hợp làm việc. Ông S chấp hành.

Tuy nhiên, ông Tín lấy tờ 500.000 đồng ra đưa cho một cán bộ, đề nghị bỏ qua lỗi. Cán bộ cảnh sát yêu cầu ông Tín cất tiền và nghiêm túc làm việc với tổ công tác.

Khi tổ công tác di chuyển qua lề đường đối diện và làm việc thì ông Tín nói: “Mẹ mấy ông, Đ.M vớ vẩn” và liên tục dùng từ ngữ tục tĩu để chửi bới, xúc phạm.

Tổ công tác tiếp tục nhắc nhở, yêu cầu ông Tín không được có những từ ngữ xúc phạm nhưng ông này vẫn không chấp hành mà liên tục chửi...

Thách thức lực lượng chức năng

Tiếp đến, tổ công tác thu giữ bằng lái xe của ông Tín thì ông này không chấp hành mà liên tục đòi lại giấy tờ của mình.

Còn ông Tấn cứ áp sát để gây áp lực lên tổ công tác nên một cán bộ mời đi ra ngoài thì ông Tấn nói: “Tao ở đây nè, mày làm gì tao, mày làm gì tao”. Sau đó, người dân đến can ngăn đưa ông Tấn ra ngoài.

Công an phường Khuê Trung đến mời ông Tín về làm việc nhưng ông này không chấp hành và nói: “Đưa giấy biên bản lên phường ra, tui giết người hả. Tui giết người hả hay răng mà đưa lên phường”.

Cán bộ công an phường nói: “Em mời anh về công an phường làm việc”. Ông Tín hỏi lí do mời thì cán bộ công an phường cho biết vì có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau nhiều lần mời về công an phường nhưng ông Tín chửi bới và không chấp hành nên lực lượng công an cưỡng chế đưa lên xe ô tô về cơ quan công an làm việc.

Nghi phạm Châu Ngọc Tấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc này, ông Tấn đi lại ngăn cản lực lượng công an đang đưa ông Tín lên xe.

Ông Tấn dùng tay phải nắm lấy cổ áo cán bộ đội CSGT kéo ra xa ô tô và tiếp tục dùng tay tát vào vùng mặt.

Ngoài ra, ông Tấn nắm lấy cổ áo giật làm đứt nút áo và rơi máy ghi hình đang gắn trên áo và còi của một cán bộ của đội CSGT.

Sau khi người dân xung quanh ngăn cản thì ông Tấn bỏ đi khỏi hiện trường.

