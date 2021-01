Công an Hà Nội trao trả gần 70 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 00:32 AM (GMT+7)

Lực lượng chức năng phối hợp trao trả gần 70 công dân Trung Quốc vi phạm nhập cảnh trái phép mùa dịch Covid-19.

Ngành chức năng tiến hành trao trả gần 70 0 công dân Trung Quốc vi phạm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mùa dịch Covid-19.

Trong 2 ngày, phát hiện 23 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 22/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn trao trả công dân vi phạm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua các đường mòn tiểu ngạch tại khu vực biên giới.

Theo Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội), trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã chủ động nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, nhập cảnh trái phép.

Ngay từ những ngày đầu năm, các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện của thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra các cơ sở lưu trú, tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự. Chỉ trong tháng 12/2020, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ gần 70 đối tượng Trung quốc nhập cảnh trái phép.

Riêng trong các ngày 9 và 10/1/2021, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 23 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại các khu căn hộ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Các đối tượng khai nhận, ngày 7/12/2020, đã nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam, đến ngày 8/12 thì đến cư trú tại địa bàn Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ một số máy tính xách tay, điện thoại di động (máy tính xách vấn trong hộp giấy chưa được sử dụng).

Cơ quan Công an cũng xác định đối tượng liên quan gồm: Phạm Quang Hòa (SN 1998 ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) Trần Thị Thủy (SN 1992 ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp thường thuê tại các chung cư cao cấp

Qua các vụ việc cơ quan Công an phát hiện thời gian qua, người nước ngoài thường thuê tại các chung cư cao cấp để hoạt động phạm pháp và lưu trú bất hợp pháp.

Tại khu đô thị Times City phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội), khoảng 14h ngày 13/11/2020, phát hiện 19 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại tại tòa nhà Park 3 và 12 thu giữ 4 máy tính xách tay (trong đó có 1 máy đang hoạt động) cùng 19 điện thoại di động.

Qua khai thác, số người nước ngoài trên khai nhận nhập cảnh qua đường tiểu ngạch khu vực biên giới phía Bắc, được 1 người Việt Nam (không rõ lai lịch) đón bằng ô tô đến Hà Nội và tạm trú tại khu đô thị khu đô thị Times City.

Qua tài liệu thu thập, tang vật thu giữ tại nơi các đối tượng lưu trú, cơ quan Công an xác định việc các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép sử dụng máy tính, thiết bị di động hoạt động có dấu hiệu lợi dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, ngay sau khi Công an các đơn vị phát hiện, bắt giữ các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phòng quản lý xuát nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với ngành y tế đưa các đối tượng Trung Quốc đi thực hiện cách ly theo quy định tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trao đổi với Bộ Quốc Phòng, Chính quyền địa phương các tỉnh biên giới làm tốt công tác quản lý biên giới, đặc biệt là đường mòn, lối mở để ngăn chặn tình trạng xuất nhập trái phép từ xa, không để các đối tượng thẩm thấu sâu vào trong nội địa. Đặc biệt, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-ha-noi-trao-tra-gan-70-cong-dan-trung-quoc-nhap-canh-trai-ph...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-ha-noi-trao-tra-gan-70-cong-dan-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-d493352.html