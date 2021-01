Người nhập cảnh trái phép ở Bình Dương đã tới những đâu trước khi đi cách ly?

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sau khi rà soát đã xác định được những nơi di chuyển và người tiếp xúc với trường hợp nhập cảnh về từ Campuchia.

Chiều 22/1, lãnh đạo TX Bến Cát (Bình Dương) đã thông tin chi tết về vụ phong tỏa khu trọ, đưa người đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 0h30 ngày 22/1, nhận tin báo từ đồn Biên phòng huyện Phú Hữu (An Giang) qua điện thoại trực ban Công an xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương báo có 1 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Mạnh đang tạm trú tại khu trọ ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát tiếp xúc gần với trường hợp đang cách ly ở An Giang.

Phong tỏa khu trọ ở Bình Dương

Cụ thể, ngày 15/1 Mạnh từ khu trọ ở Bình Dương đi xe máy đến tỉnh An Giang sau đó đi qua Campuchia. Ngày 20/1, Mạnh cùng 3 người thân từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 4 người về nước thì được cơ quan chức năng phát hiện đưa đi cách ly 3 người thân của Mạnh. Riêng Mạnh đã đón xe khách N.Y để từ An Giang về khu trọ ở Bình Dương.

Xe đến Bình Dương vào lúc 3h ngày 21/1. Mạnh tiếp xúc với hai người thân khác ở Bình Dương là T.H.P và T.T.T.N. N sau đó đến công ty ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát làm việc (công ty này có gần 300 công nhân, trong đó làm cùng bộ phận của N. có 66 người).

Ngay sau khi nhận được thông tin, tiến hành xác minh nhanh, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khu nhà trọ do bà Nguyễn Thị Th. làm chủ ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX Bến Cát. Khu trọ này có 21 phòng trọ, 1 ki ốt với 42 người tạm trú.

Ngoài ra, chiếc xe chở Mạnh đến Bình Dương trên xe có 8 người đi cùng do tài xế L.T.T điều khiển đã được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện, Mạnh cùng những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

