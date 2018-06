Công an Hà Nội nói về việc lôi kéo tụ tập trái phép

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 18:59 PM (GMT+7)

Tại buổi giao ban báo chí chiều 12-6, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định những hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chiều 12-6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội, cho biết trong ngày 10-6, một số đối tượng, phần tử chống đối lợi dụng việc người dân chưa hiểu rõ về dự Luật Đặc khu, đã có hành vi tuyên truyền, kêu gọi, lôi kéo người dân tụ tập trái pháp luật.

Thượng tá Phạm Tùng Vân tại buổi họp báo

Theo Thượng tá Phạm Tùng Vân, Công an TP đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP để triển khai các phương án và sớm có phương án chủ động để phòng ngừa. Công an TP Hà Nội đã xây dựng quy trình và phối hợp với các sở ban ngành để giải quyết các vụ tụ tập đông người.

Thượng tá Vân cho biết ngày 10-6, có một nhóm người tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ, ngay sau đó Công an TP đã tập trung tuyên truyền, vận động thuyết phục và giải tán số này. "Tất cả những hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Sau đó, Công an đưa một số người về trụ sở để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính"- Thượng tá Vân nhấn mạnh.

Thượng tá Vân cho biết thêm thời gian tới Công an TP sẽ tập trung phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, các sự kiện chính trị, xã hôi nhạy cảm để kích động biểu tình, tuần hành trái pháp luật.