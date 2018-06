Gây rối ở Bình Thuận, nhiều công an nhập viện

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 11:30 AM (GMT+7)

Ngày 11/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận có nhiều công an, cảnh sát cơ động phải nhập viện trong lúc giữ trật tự do những người gây rối, quá khích dùng gạch đá tấn công.

Xe ô tô bị người quá khích đốt cháy rụi trong trụ sở Sở kế hoạch đầu tư.

Tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong cho biết, từ trưa 11/6, có hàng nghìn người dân đã tràn ra quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa gây rối, phản ứng lại lực lượng chức năng.

Mặc dù lực lượng chức năng đã phát loa tuyên truyền, khuyên người dân giải tán nhưng nhiều người dùng gạch đá, vật cứng ném vào lực lượng công an. Đỉnh điểm, hàng nghìn người dồn ép lực lượng cảnh sát cơ động vào trụ sở PCCC gần cây xăng Cầu Nam.

Nhiều người quá khích đập phá tài sản, đốt xe ô tô công an, xe PCCC và tấn công các chiến sĩ cảnh sát. Người quá khích buộc lực lượng cảnh sát phải cởi bỏ quân phục, hành hung khiến các chiến sĩ phải nhập viện.

Đến 22h tối 11/6, một chiếc xe bị đốt đang cháy trong trụ sở PCCC ở Phan Rí Cửa.

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, có 8 chiến sĩ phải nhập viện điều trị. Ghi nhận đến 22h đêm 11/6, lực lượng chức năng và đa số người dân đã rút hết, chỉ còn lại số ít người đứng xem.

Tuy nhiên, bên trong trụ sở cảnh sát PCCC, một chiếc xe ô tô mới bị đốt đang bốc cháy nghi ngút, nhiều tiếng nổ lớn phát ra.

Từ chiều 10/6, lấy lý do phản đối Dự luật đặc khu và an ninh mạng, nhiều người dân đã tụ tập, tràn xuống đường gây mất kẹt xe, mất an ninh trật tự. Không dừng lại ở việc chặn quốc lộ, rất nhiều người xô đẩy công an, phá hàng rào, vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tấn công lực lượng bảo vệ, đập phá tài sản.

Quốc lộ 1A tê liệt do người quá khích chặn xe.

Nhóm người quá khích còn kích động những người xung quanh dùng gạch đá ném vào lực lượng công an, bảo vệ gây mất an ninh trật tự khu vực, khiến giao thông tê liệt.

Một số đối tượng còn dùng bom xăng tự chế, gạch đá và một số vật dụng tấn công lực lượng cảnh sát cơ động, giật sập hàng rào, đốt cháy chốt gác cổng, dãy phòng nghỉ ngơi của lực lượng công an cảnh vệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có trường hợp tử vong nào trong vụ việc tối qua như thông tin trên mạng xã hội đưa. Đây là tin xuyên tạc không đúng sự thật.

Tuy vậy, vụ việc không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước vì đây là tuyến quốc lộ huyết mạch khi bị các đối tượng quá khích ngăn chặn.