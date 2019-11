Có thể chiều nay hoặc sáng mai công bố danh tính các nạn nhân chết ở Anh

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 17:23 PM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ để xử lý, trước hết là động viên thân nhân của nạn nhân, hỗ trợ trong khả năng. Có thể chiều nay hoặc sáng mai, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân.

Chiều 5/11, mở đầu phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ việc 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London (Anh) được dư luận quan tâm và nhấn mạnh “cố gắng làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân”.

Thủ tướng bày tỏ đây là sự việc đau lòng, gây bàng hoàng cho gia đình các nạn nhân, cho cộng đồng, từng trái tim người Việt. Đến nay, công tác xác định danh tính đang diễn ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình các nạn nhân. Ngay khi sự việc xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu VPCP ban hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ, có biện pháp cần thiết phối hợp với nhà chức trách Anh trong xử lý vụ việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan bàn về các biện pháp xử lý. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Ngoại giao đã cử Thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng với Bộ Công an, các cơ quan liên quan sang Anh để phối hợp giải quyết. Thủ tướng cũng hoan nghênh, đánh giá cao các cơ quan của Anh trong việc phối hợp với phía Việt Nam trong quá trình xử lý vụ việc.

39 thi thể được phát hiện trong xe tải đông lạnh ở hạt Essex của Anh hôm 23/10. Ảnh: Sky News.

“Tại phiên họp Chính phủ này, một lần nữa chúng ta chia sẻ mất mát này đến từng gia đình nạn nhân”, Thủ tướng nói. Chúng ta cố gắng làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân. Công an các địa phương đã khởi tố một số đối tượng và đang truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý đến cùng vụ việc.

Tiếp đến, Thủ tướng đề cập đến việc đoàn Việt Nam vừa dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan và về nước vào sáng nay. Chiếc búa Chủ tịch ASEAN 2020 đã được bàn giao cho Việt Nam. Như vậy, năm sau, chúng ta đảm nhận 2 nhiệm vụ quan trọng là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả hội nghị lần này, tại đó, ASEAN có sự thống nhất cao về tình hình khu vực, nhất là khu vực Biển Đông trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông.

Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần đóng góp tốt nhất vào việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh có nhiều vấn đề phức tạp.