Bộ Công an đang phối hợp khẩn trương xác định danh tính 39 người tử vong

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 16:03 PM (GMT+7)

"Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan thực thi của Anh, thẩm phán phụ trách để đẩy nhanh thời gian đối soát, từ đó sớm thực thi quyền bảo hộ công dân" - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết sáng nay về việc xác định danh tính 39 người tử vong trong thùng xe container ở Anh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, khi rộ lên thông tin ban đầu rằng các nạn nhân đều là người Trung Quốc, Bộ Công an đã nhận được những nguồn tin (kể cả từ phía Trung Quốc và các nguồn khác) là có người Việt Nam. Lập tức, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức, ra soát thông tin.

Ở thời điểm báo đài đưa tin rầm rộ, Bộ Công an đã phối hợp với cảnh sát Anh, Bộ trưởng Công an trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Nội vụ Anh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người.

Theo Thứ trưởng, thông qua đại sứ quán và các cơ quan trực tiếp làm việc với cảnh sát Anh, hai bên đã thống nhất phương pháp nhanh nhất nhằm xác minh danh tính nạn nhân. Đó là gửi qua điện tử dấu vết đường vân tay, cũng như những thông tin khác (sinh trắc học, ADN…) để tiến hành ra soát, đối chiếu, từ đó xác định có nạn nhân là người Việt Nam.

Sau đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh, ngày 2/11, đoàn công tác của Bộ Công an được Anh cấp visa. Theo ông Quang, đoàn công tác Việt Nam tinh gọn bao gồm chuyên gia về giám định vân tay, chuyên gia về giám định DNA do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự để thu thập thông tin.

“Chúng tôi mang theo tất cả mẫu mã, giám định ban đầu, giám định ADN. Và ngày hôm qua (4/11), chúng tôi đã làm việc trực tiếp với cảnh sát Anh, thống nhất nội dung để hai bên đối soát, kiểm chứng chính xác từng nạn nhân”, Thứ trưởng Quang cho biết.

Thứ trưởng cho biết, sau cuộc họp tại London vào sáng qua, đoàn công tác xuống trực tiếp làm việc với cảnh sát hạt Essex, và hết giờ chiều cùng ngày đã có kết quả ban đầu. “Theo quy định của Anh, một ngày chúng tôi chỉ có thể đối soát 10 nạn nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có làm việc với các cơ quan thực thi của Anh, thẩm phán phụ trách, nâng con số trên thành hơn chục nạn nhân để đẩy nhanh thời gian đối soát, từ đó sớm thực thi quyền bảo hộ công dân”, Thứ trưởng Quang thông tin.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, chắc chắn có nạn nhân Việt Nam, nhưng số lượng bao nhiêu thì hiện đang bằng các phương pháp giám định để xác định, sẽ công bố sớm nhất. Ông nói thêm, hiện nay trong số 39 nạn nhân, có những người sơ bộ ban đầu vẫn chưa xác nhận được danh tính. Chưa kể, theo pháp luật Anh, khi có kết quả, cảnh sát Anh làm báo cáo chuyển lên thẩm phán phụ trách, khi thẩm phán ra phán quyết cuối cùng mới được phép công bố thông tin chính thức. Đến lúc đó, sẽ khẩn trương phối hợp giữa cơ quan chức năng của hai nước để đưa nạn nhân về Việt Nam sớm nhất, đúng theo luật pháp Anh, luật pháp Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế.

Các chuyên gia Anh làm việc tại hiện trường vụ 39 người chết trong container.

Chia sẻ thêm liên quan đến danh tính nạn nhân, Thứ trưởng Quang cho hay, Bộ Công an nhận được rất nhiều thông tin nạn nhân mất tích. Qua rà soát, đối chiếu, nhiều người mất tích theo trình báo từ gia đình hiện nay đã liên lạc được.

Đề cập đến quá trình điều tra vụ án, theo Thứ trưởng Quang, phía cảnh sát Anh và Việt Nam làm việc độc lập. Hai bên sẽ thống nhất, chia sẻ thông tin nếu có liên quan. Phía Anh điều tra và xác định tội danh những đối tượng liên quan đến vụ việc, còn Việt Nam chỉ hỗ trợ, thu thập thông tin.

“Đối với Việt Nam, ngay khi vụ việc xảy ra, Bộ đã giao cho địa phương xác minh, thu thập, điều tra một số vụ việc liên quan. Đề phòng các đối tượng bỏ trốn, Công an Hà Tĩnh và Nghệ An đã phải khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố một số bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can.

Theo thông tin cơ quan công an có được, các nạn nhân đều xuất cảnh hợp pháp, hộ chiếu hợp pháp, đi bằng con đường hợp pháp đến một nước thứ ba, rồi từ một nước thứ ba mới đi theo một đường dây nào đó để di cư bất hợp pháp đến Anh. Do đó, trong quá trình điều tra, chúng tôi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh Tổ chức môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo Điều 349 BLHS”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về câu hỏi, trong quá trình xác minh danh tính, ngoài người Việt Nam, còn có nạn nhân là người nước nào không, Thứ trưởng Quang cho biết: Nếu có nạn nhân người nước khác, phía Anh sẽ công bố, còn Bộ Công an chỉ xác định danh tính nạn nhân Việt Nam.