Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Tài xế xe tải lấn làn, bé gái 14 tuổi tử vong Theo nhận định ban đầu của Bộ Công an và VKSND Tối cao, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông này là do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt xe bán tải biển số 61C-567.14 đang đi chậm phía trước hướng cùng chiều rồi dừng, đỗ vào lề bên phải đường. Đúng lúc này, bé Nh điều khiển xe đạp điện và bé Trân điều khiển xe đạp điện khác chở bé Ng đang đi từ hướng ngược lại đến. Thấy xe do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên bé Nh đã thắng gấp xe dừng sát vào lề đường bên phải, làm xe của bé Trân đi sau đâm vào sau xe của bé Nh đổ nghiêng sang trái. Bé Trân bị ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe tải của Trung cán qua người gây thương tích và tử vong.