Clip bị móc túi ở bệnh viện là tạo dựng, người mẹ nhận được 28,3 triệu đồng ủng hộ

Hôm nay (13/2), tổ công tác của Công quận 1, TPHCM phối hợp cùng Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tiến hành mời làm việc với Hồ Thị Xuân (38 tuổi, ngụ Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ các tình tiết liên quan đến đoạn clip Xuân ôm con khóc và cầu cứu cộng đồng mạng vì bị móc túi trước cổng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.

Những diễn biến thật sự

Trước đó, ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ vừa ôm con nhỏ vừa khóc tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2, phường Bến Nghé, quận 1.

Trong đoạn clip, người phụ nữ nói rằng dẫn con lên bệnh viện này khám vào khoảng 4h30 ngày 10/2. Khi ngồi chờ xe ngoài cổng, chị được 2 người hỏi đường, đưa điện thoại cho nhìn vào một lúc thì không biết gì nữa. Người phụ nữ này nói mình bị dàn cảnh móc túi, mất hết 9,5 triệu đồng để dành khám bệnh cho con.

Chị này cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ để có tiền khám cho con.

Hồ Thị Xuân ôm con nhỏ cầu cứu trên mạng, nói rằng bị móc túi mất 9,5 triệu đồng. Ảnh: Chụp từ clip

Đoạn clip mau chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xót xa và có gửi tiền vào số tài khoản có tên “Ho Thi Xuan” để trong bài viết.

Khi nhận được thông tin về clip này, Ban chỉ huy Công an quận 1 giao cho đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tìm hiểu, xác minh.

Qua trích xuất camera an ninh tại các vị trí quanh bệnh viện và các cơ sở kinh doanh, ngoài đường, công an ghi nhận, lúc 4h37 ngày 10/2 có người phụ nữ bế một em bé đi từ cổng số 4 vào bệnh viện. Đến 6h18, người phụ nữ này đi bộ sang đường ăn sáng rồi vào lại bệnh viện ở khu vực trước sảnh ngồi chờ khám. Đến 6h49, chị này bế đứa trẻ đến khu vực trước sảnh bệnh viện và mở điện thoại livestream.

Sau đó, người phụ nữ đưa đứa trẻ vào bên trong sảnh bệnh viện và đến 12h37 qua đường ăn trưa. Tới 13h22, người phụ nữ dẫn đứa trẻ quay lại, đi lòng vòng quanh bệnh viện.

Đến 14h08, người phụ nữ cùng em bé ra cổng số 5, bắt xe ôm công nghệ rời đi.

Công an phối hợp với bệnh viện trích xuất camera an ninh ở nhiều vị trí, bước đầu làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cũng xác định được tài xế xe ôm công nghệ và mời làm việc. Tài xế này tường trình đã chở người phụ nữ cùng đứa trẻ từ Bệnh viện Nhi đồng 2 ra Bến xe An Sương. Sau đó, người phụ nữ đi đâu không rõ. Người phụ nữ thanh toán cước phí xe 150 ngàn đồng bằng tài khoản ngân hàng mang tên "Ho Thi Xuan”.

Dàn dựng để kêu gọi lòng thương của cộng đồng

Công an xác định trong suốt quá trình vào bệnh viện, người phụ nữ dẫn con nhỏ như nói trên không tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Theo cơ quan công an, khả năng người này bị móc túi tại khu vực bệnh viện là không xảy ra.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người phụ nữ trên là Hồ Thị Xuân, hiện đang ở Thôn 4, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác Công an quận 1 đã lên đường, phối hợp cùng công an địa phương để tiến hành mời làm việc với bà Xuân.

Bà Xuân khai nhận việc bị 2 người móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như thông tin trên đoạn clip phát trực tiếp ngày 10/2 là không đúng sự thật.

Hồ Thị Xuân thừa nhận thông tin bị 2 người dàn cảnh móc túi ở bệnh viện là do mình bịa đặt ra để kêu gọi lòng thương xót của cộng đồng, từ đó nhận tiền trợ giúp. Ảnh: Công an cung cấp

Bà này trình bày thêm đã vô ý làm mất 9,5 triệu đồng trong lúc di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Việc người phụ nữ này phát trực tiếp trên mạng xã hội cầu cứu, nói là bị dàn cảnh móc túi vì muốn cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội để được hỗ trợ, quyên góp nhằm đủ tiền khám bệnh cho con và mua vé xe về nhà.

Bà Xuân cũng thừa nhận đã nhận 28,3 triệu đồng do nhiều người trên mạng xã hội chuyển đến tài khoản ngân hàng cá nhân. Bà Xuân đã chi 977 nghìn đồng để khám bệnh cho con, 150 nghìn đồng trả tiền xe ôm và còn giữ 27,3 triệu đồng.

Công an đang tiếp tục lấy lời khai của bà Xuân về có hay không việc bị mất 9,5 triệu đồng trong quá trình di chuyển.

Tuy nhiên, công an khẳng định nội dung clip mà bà Xuân phát trực tiếp, nói rằng bị 2 người dàn cảnh móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 là thông tin sai sự thật, được tạo dựng để kêu gọi lòng thương của cộng đồng nhằm nhận tiền ủng hộ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bà Hồ Thị Xuân theo quy định.