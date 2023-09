Chuyên gia nói về nguyên nhân cháy chung cư mini ở Hà Nội do xe máy

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1, sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ gắn trên tường dẫn đến vụ cháy nói trên.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nói về nguyên nhân cháy từ xe máy. Ảnh: PHI HÙNG

Trao đổi với PLO, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết việc xe máy bị đứt một đoạn dây do chuột cắn hoặc khi đi sửa chữa không liền mạch dễ bị bắt lửa.

Theo PGS-TS Dũng, hệ thống điện ô tô - xe máy được gọi là hệ thống điện một dây chung (single wire system) vì sử dụng sườn xe, thân xe như một dây dẫn chung cho hệ thống điện. Dây chung này được gọi là "mass", giúp tiết kiệm được một nửa số dây dẫn trên xe nhưng cũng là nguyên nhân gây ra chập mạch điện xe, gây cháy.

“Do 99% ô tô, xe máy hiện nay xài mass âm (sườn được nối với cọc âm ắc quy), vì vậy, đa số dây dẫn trên xe là dây dương và sẽ xảy ra hiện tượng chập mạch do "chạm mass" nếu lớp nhựa cách điện bị bong tróc từ nhiều nguyên nhân: dây lâu ngày bị lão hoá khiến vỏ bọc tróc ra do nhiệt độ cao nhất là dây đi qua vùng động cơ, vỏ dây bong do chuột cắn, do thợ nối dây khi sửa xe quên quấn băng keo chỗ nối hoặc quấn ẩu...”- PGS-TS nhấn mạnh.

Cũng theo vị Nguyên Hiệu trưởng này, khi bị chạm mass, hai cọc bình ắc quy bị nối tắt nên sinh ra dòng điện cực lớn (cả trăm Ampere) chạy qua dây khiến dây bốc cháy nếu không có cầu chì hoặc cầu chì bị quấn dây đồng. Khi dây cháy tới đoạn ống dẫn xăng thì cả xe sẽ bùng lên thành đám lửa lớn rồi lan sang các xe khác.

“Cần lưu ý là khi cháy xăng nếu dập lửa bằng nước thì đám cháy càng lan nhanh”- PGS-TS Dũng nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]