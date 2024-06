Chuyên gia cảnh báo, nắng nóng cộng với khí áp xuống thấp dễ sốc nhiệt

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, những ngày qua đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá tới Bình Định với nền nhiệt phổ biến cao hơn 36 độ C và nhiều nơi có nền nhiệt khí tượng lên đến 39-40 độ C. Nhiệt độ thực tế ở môi trường có thể lên tới 43-44 độ C

Đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục duy trì tới ngày 22/6, và thậm chí có khả năng duy trì sau ngày 23/6 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

TS Nguyễn Ngọc Huy dự báo, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Nam, phía Đông của Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt khí tượng từ 37-38 độ C, có nơi lên đến 39 độ C. Nhiệt độ thực tế môi trường có thể lên đến 43-44 độ C.

Những ngày tới, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kèm theo oi bức, khó chịu.

"Khí áp xuống thấp sẽ có cảm giác ngột ngạt. trong giai đoạn này khu vực Hà Nội và vùng lân cận phía Bắc có mưa rào buổi tối nhưng khả năng làm nguội không khí chỉ một phần do dịp Hạ Chí này thời gian bức xạ Mặt trời dài nhất", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết,

Khu vực từ Thanh Hoá tới Huế sẽ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt có nơi lên đến 38, 39-40 độ C. Thời gian nắng nóng có thể kéo dài qua 23/6. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Định có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt khí tượng lên đến 37-38 độ C.

Trong giai đoạn này, khu vực các tỉnh phía Nam và các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa dông vào các buổi chiều. Đặc biệt khu vực các tỉnh phía Nam mưa lớn các ngày 21 và 22/6 do nhiễu động gió Đông từ biển Đông vào.

"Bản chất của đợt nắng nóng này là nắng nóng do áp thấp nóng gây nên. Chính vì vậy, khí áp ở khu vực đô thị ở Hà Nội có thể xuống thấp so với khí áp tốt cho sức khoẻ con người. Khí áp thấp khiến chúng ta có cảm giác ngột ngạt, dễ đau đầu, chóng mặt và dễ có cảm giác choáng khi thay đổi môi trường nắng nóng và điều hoà trong phòng. Mọi người lưu ý không nên để nhiệt độ phòng điều hoà quá thấp khiến chênh lệch nhiệt độ phòng và môi trường cao có thể khiến cơ thể sốc nhiệt đột ngột", chuyên gia lưu ý.

Trong khi phía Đông Bắc Bộ nắng nóng gay gắt thì các tỉnh miền núi Tây Bắc tiếp tục hứng mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (17/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/6 đến 15h ngày 17/6 có nơi trên 40mm như: Trung Thành (Hà Giang) 53.6mm, Bến Tầm (Hải Dương) 45.6mm, Bến Châu (Quảng Ninh) 41.4mm,… Dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 17/6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Thời tiết nắng nóng kéo dài là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, bệnh hô hấp, đột quỵ… Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là người già, trẻ em, phụ nữ; những người lao động ngoài trời (công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng); những người mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư...

Người dân cần uống đủ nước, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Cần hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ. Nếu bắt buộc phải ngoài trời thì cần che chắn cơ thể cẩn thận, nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột. Trước khi ra ngoài cần tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Bên cạnh đó, người dân nên tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày, uống đủ nước, song song với rèn luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng.

