Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng 2.000 tỷ đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 19:55 PM (GMT+7)

Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Phú Quốc về TP.HCM là chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 10/1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp, cải tạo đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn một, công trình thi công sửa đường băng 25R/07L, dài 3 km, rộng gần 46 m và cải tạo, xây mới bốn đường lăn nối E1, NS1, W6, W4. Ngoài ra làm đồng bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không, trạm điện... Việc thử nghiệm đường băng mới được thực hiện 5 ngày hồi cuối tháng 12/2020 để kiểm tra các thiết bị giám sát hàng không, đánh giá độ chính xác của hệ thống...

Vào lúc 15h15 cùng ngày, chuyến bay VN1828 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Phú Quốc về TP.HCM là chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng mới hoàn thành tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, ngày 1/1, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã được đưa vào khai thác.

Các đại biểu chúc mừng khi máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng

Đại diện chủ đầu tư cho biết tại dự án đường băng Tân Sơn Nhất, 6 tháng qua các nhà thầu duy trì khoảng 100 loại máy móc với hơn 500 kỹ sư, công nhân, chia làm ba ca thi công ngày đêm. Do vừa thi công vừa đáp ứng việc khai thác tại sân bay, các đơn vị lập đội an ninh quản lý, giám sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động tại khu vực.

Phát buổi tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành đưa vào khai thác đường băng, đường lăn ở 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Theo Phó thủ tướng, việc hoàn thành bước 1 của Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng tại 2 sân bay lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại, đẩy mạnh giao thương trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong khai thác hoạt động bay cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực và của đất nước.

Việc đưa vào khai thác đường băng trước Tết sẽ giúp các hãng hàng không vận chuyển hành khách dịp Tết thuận tiện hơn

Từ năm 2017 đến nay, các đường băng Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị xuống cấp do phải khai thác vượt công suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới có tải trọng lớn như Airbus A350-900, Boeing B787-9 và B787-10. Năm 2019, sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 41 triệu lượt khách, Nội Bài hơn 29 triệu lượt khách.

Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-bay-dau-tien-ha-canh-xuong-duong-bang-2000-ty-dong-o-san-bay-tan-son-nh...Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-bay-dau-tien-ha-canh-xuong-duong-bang-2000-ty-dong-o-san-bay-tan-son-nhat-50202110119564787.htm