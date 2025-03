Chung cư mini xây vượt tầng trái phép bị cháy, người mua có được bồi thường?

Sự ân hận của các bị cáo

Chiều tối ngày 11/3, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở Thanh Xuân (Hà Nội) được nói lời sau cùng.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini nơi xay ra hỏa hoạn bày tỏ sự ân hận và cho rằng rủi ro xảy ra là do nhận thức giới hạn của bị cáo. Do ý thức còn hạn chế và cũng thiếu sự đôn đốc, dẫn đến vụ việc không may đã xảy ra, để giờ đây bị cáo phải đối diện với mức án rất nặng.

Bị cáo Minh mong HĐXX cũng như tất cả bà con chia sẻ, bỏ qua những thiếu sót của bị cáo, cho bị cáo một mức án nhẹ nhất, khoan hồng nhất để sớm được trở về với xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo cựu cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình trong lời nói sau cùng đều gửi lời lỗi tới tất cả các gia đình bị hại và mong các cư dân cũng thông cảm, chia sẻ. Các bị cáo cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân và mong muốn HĐXX xem xét đến nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội và cho các bị cáo được hưởng khoan hồng.

"Dù tôi có biện minh hay nói nhiều lời cũng không cứu vãn được sự thiệt hại về người và tài sản của các gia đình bị hại phải gánh chịu. Vậy một lần nữa, từ tấm lòng chân thành của tôi, xin được chia sẻ với các gia đình về sự mất mát. Cũng mong các gia đình bị hại cảm thông với chúng tôi, vì hậu quả xảy ra không ai mong muốn", Bị cáo Trần Trọng Khang (nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân giai đoạn 2013-2016).

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Trước đó tại phần luận tội, Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị bị cáo Nghiêm Xuân Minh bồi thường cho các nạn nhân theo phương án đã được HĐXX dự tính.

Trước ý kiến của nạn nhân cho rằng, chủ nhà đã bán căn hộ sau khi xây nhà trái phép là không đúng, cũng có nạn nhân đề nghị được bồi thường nhà, theo đại diện VKS, đây là tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ, dành quyền khởi kiện cho các cư dân trong vụ án dân sự khác.

Đối với các tài sản là xe máy đã được định giá, buộc bị cáo Minh bồi thường theo quy định. Đại diện VKS còn đề nghị buộc bị cáo Minh thanh toán các chi phí dọn dẹp, vệ sinh các căn hộ như các cơ quan thẩm định đã đưa ra.

Đại diện VKS trong phần luận tội với các bị cáo

Ngoài ra, buộc bị cáo phải cấp dưỡng, trợ cấp cho nạn nhân là trẻ em dưới 18 tuổi là 2,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi; trợ cấp cho người già là 2 triệu đồng/tháng cho đến khi chết.

Theo bản luận tội, cơ quan tố tụng xác định Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất 240m2 ở phố Khương Hạ, được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng là gần 170m2 nhưng bị cáo đã tự ý thay đổi thiết kế, xây trái phép 3 tầng và 12 phòng.

Minh đã không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Tháng 7/2015, khi đang xây dựng tại tầng 7, Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình lập biên bản yêu cầu ngừng thi công. Nghiêm Quang Minh sau đó bị quận Thanh Xuân phạt 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép; cưỡng chế thi hành.

Viện kiểm sát cáo buộc khi nhận được quyết định cưỡng chế, các bị cáo công tác tại UBND phường Khương Đình đã lập biên bản và ký xác nhận "Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7". Phần xây dựng sai mật độ so với giấy phép các cán bộ không yêu cầu phá dỡ.

Cũng theo viện kiểm sát, lỗi đầu tiên thuộc về bị cáo Minh nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe. Nguyên nhân thứ hai là lỗi của các bị cáo còn lại và những người liên quan khi thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, quản lý.