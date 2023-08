Chùm ảnh: Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đắk Lắk, Đắk Nông

Ngày 3-8, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng bị sạt lở, đơn vị đã thực hiện rào chắn để cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông.

Đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TX

Đường 500 tỉ đồng nứt, sụp lún sau cơn mưa

Theo ghi nhận, tại đoạn qua xã Ea Ral (huyện Ea H'leo) mặt đường bị nứt, lún, sụt lở nặng một bên đường, tạo thành hố sâu. Bên cạnh đó, một số nơi mặt đường bị nứt rõ rệt, bờ kè hai bên đường cũng bị nước mưa xói mòn làm trôi đất, đá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Biển cảnh báo trên đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng. Ảnh: TX

Theo Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh (Bộ GTVT), nguyên nhân hư hỏng ban đầu được xác định do các đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn dự án và địa hình đồi dốc đã gây xói lở hư hỏng cống ngang đường, nước ngấm vào nền đường gây lún nứt cục bộ dẫn đến hư hỏng mặt đường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý đường bộ III và Văn phòng Khu quản lý đường bộ III.5, đơn vị quản lý duy tu bố trí rào chắn, biển báo đèn tín hiệu cảnh giới các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến được an toàn, xử lý các vết nứt chống nước mưa ngấm xuống nền đường gây sạt lở.

Một vết nứt dài trên đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng. Ảnh: TX

Được biết, Dự án tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng có tổng mức đầu tư hơn 503 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 23,34km, điểm đầu từ Km0+00 thuộc địa phận xã Ea Răl (tương ứng lý trình Km1687+139 đường Hồ Chí Minh hiện tại). Điểm cuối từ Km23+341,34 thuộc địa phận xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo (tương ứng lý trình Km1709+436 đường Hồ Chí Minh hiện tại)".

Gây thiệt hại nhiều nơi

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp gió Tây Nam có cường độ mạnh trên địa bàn Đắk Nông liên tục xuất hiện hình thế thời tiết mưa vừa, mưa to và mưa rất to.

Vết nứt lớn ở địa bàn bon Bu Krắc. Ảnh: HĐ

Khoảng 23 giờ ngày 31-7 và lúc 1 giờ ngày 1-8, trên địa bàn bon Bu Krắc, xã Quảng Trực người dân nghe tiếng nổ lớn. Đến sáng 1-8, mọi người phát hiện tại địa bàn nói trên xảy ra tình trạng nứt gãy đất, chiều dài đoạn nứt gãy khoảng 200 mét.

Chính quyền địa phương có mặt hiện trường để xác định nguyên nhân. Ảnh: AX

Chính quyền địa phương đã đưa 56 hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Vết nứt lớn trong rẫy của người dân ở huyện Đắk Song. Ảnh cắt từ clip

Còn tại xã Trường Xuân và xã Nam Bình, huyện Đắk Song (Đắk Nông) cũng xảy ra hiện tượng nứt, sụt lún đất tại một số hộ dân. Theo đó, vết nứt trên rẫy kéo dài khoảng 300m, độ sâu từ 20cm đến 2m, khu vực này không có dân sinh sống.

Sạt lở đất tại huyện Đắk Song. Ảnh cắt từ clip

Ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết đã đi kiểm tra hiện trường ngập, úng, sạt lở; chỉ đạo các biện pháp khẩn trương ứng phó và hỗ trợ người dân, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vết nứt lớn ở đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa. Ảnh: AX

Còn tại TP Gia Nghĩa, cũng xuất hiện vết nứt kéo dài trên đường Hồ Chí Minh (tại Km số 1900+350 đường Hồ Chí Minh) đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành.

Hiện nay, nhà chức trách địa phương đã chỉ đạo nhà đầu tư vá tạm thời những vết nứt trên đường; khi nào hửng nắng sẽ thi công kiên cố.

Nhà một hộ dân ở huyện Tuy Đức bị nứt. Ảnh: AX

Ngoài ra, tại một số địa phương ở Đắk Nông cũng xảy ra hiện trạng sạt lở đất, gây thiệt mùa màng cho người dân.

