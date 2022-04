Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo kiểm tra việc công an phường lập chốt bắt xe để chấn chỉnh

Thứ Bảy, ngày 16/04/2022 08:23 AM (GMT+7) Chia sẻ

Công an TP Thủ Dầu Một từng kiểm tra, nhắc nhở về việc công an phường lập chốt, xử lý vi phạm giao thông trên tỉnh lộ Nguyễn Chí Thanh.

Liên quan đến việc Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương lập chốt bắt xe trên tỉnh lộ Nguyễn Chí Thanh đi qua phường này, ngày 15-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã chỉ đạo công an tỉnh kiểm tra vụ việc.

Ông Minh cũng cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh về chuyện này để công an địa phương chấn chỉnh.

Lực lượng hỗ trợ Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một truy đuổi xe vi phạm trên đường Nguyễn Chí Thanh, sau đó Trung úy Châu Thanh Đại đưa cho người vi phạm “đơn xin hỗ trợ” rồi nhận tiền. Ảnh: NT - NY

Xác minh làm rõ những nội dung báo nêu

Cùng ngày, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho hay sẽ tham mưu cho công an tỉnh sớm thông tin về những vấn đề mà Pháp Luật TP.HCM đã nêu.

Chiều 15-4, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, thông tin: Đơn vị đang tổ chức phối hợp, xác minh làm rõ các nội dung mà báo đã phản ánh. Ông cũng bày tỏ cám ơn báo đã thông tin kịp thời, giúp Công an TP Thủ Dầu Một nắm bắt sự việc để có giải pháp chấn chỉnh.

“Việc này đã được chấn chỉnh từ trước khi báo đăng. Trước đó, lãnh đạo Công an TP đã nắm được thông tin và yêu cầu dừng ngay việc đó (lập chốt, chặn bắt xe vi phạm giao thông trên tỉnh lộ - PV). Đối với những việc ở Công an phường Tân An mà báo đăng, lãnh đạo đã họp và phân công cán bộ xác minh, làm rõ” - ông Nghĩa thông tin.

Thượng tá Nghĩa cho hay: Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh, Công an TP Thủ Dầu Một là có vi phạm sẽ phải xử lý, không bao che, dung túng, theo quan điểm là dứt khoát xử lý, vi phạm đến mức nào sẽ xử lý đến mức đó.

Ông cũng cho hay sẽ chấn chỉnh chung phạm vi toàn TP Thủ Dầu Một theo chỉ đạo chung của giám đốc công an tỉnh.

Trung úy Đại: Có quyền xử lý trên đường Nguyễn Chí Thanh Tối 11-3, khi chúng tôi chạy xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị tổ công tác Công an phường Tân An đuổi theo, chặn bắt. Họ cho biết có quyền dừng xe trên đường. Sau đó Trung úy Đại chạy xe máy đến, khẳng định: “Công an phường có quyền xử lý vi phạm trên tuyến đường này. Tôi là người yêu cầu lực lượng đuổi theo dừng xe anh...”.

“Kiểm tra số tiền đã nhận, nhận bao nhiêu”

Về thẩm quyền quản lý và xử phạt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Thượng tá Nghĩa cho hay theo phân cấp trật tự, an toàn giao thông, tuyến đường trên thuộc Công an TP Thủ Dầu Một quản lý.

“Với một số lỗi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của phường, sẽ phải chuyển lên Công an TP hoặc tham mưu cho UBND phường xử lý” - ông tiếp và cho biết hiện đang tiến hành xác minh, tất cả cán bộ liên quan sẽ phải làm báo cáo giải trình. Từ đó sẽ xem từng trường hợp cụ thể để có kết luận.

Riêng việc Trung úy Đại yêu cầu người vi phạm đóng tiền để đi đóng vào kho bạc giúp, Thượng tá Nghĩa cho hay theo nội dung phản ánh của báo, Công an TP sẽ kiểm tra lại.

“Tuy nhiên, về nguyên tắc, cán bộ không được nhận tiền đóng phạt thay cho dân. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình xem đã nhận bao nhiêu trường hợp và số tiền đã nhận là bao nhiêu” - Thượng tá Nghĩa nói và cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện để có kết luận chính xác và đầy đủ.

“Cán bộ không được nhận tiền đóng phạt thay cho dân. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình xem đã nhận bao nhiêu trường hợp và số tiền đã nhận là bao nhiêu.” Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một

“Không ký quyết định xử phạt đường Nguyễn Chí Thanh”

Về việc người vi phạm trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng trong biên bản vi phạm, Trung úy Châu Thanh Đại ghi ở tuyến đường khác, ông Hồ Quốc Cảnh, Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết mình có ký một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Công an phường Tân An chuyển qua.

“Tôi ký theo Nghị định 100, trong đó có những cái thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND phường, có những cái thuộc thẩm quyền của trưởng công an phường” - ông Cảnh nói.

Chủ tịch UBND phường Tân An cũng cho biết chỉ thực hiện việc ký quyết định xử phạt, còn thực hiện việc đóng tiền, trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay biên lai… do Công an phường Tân An thực hiện.

“Trong tất cả biên bản phía Công an phường Tân An chuyển qua cho UBND phường ra quyết định xử phạt, không có biên bản nào ghi vi phạm trên đường Nguyễn Chí Thanh” - ông Cảnh khẳng định.

Ông Cảnh cũng cho hay sẽ có buổi làm việc với Công an phường Tân An để làm rõ một số nội dung, nghe phía công an báo cáo cụ thể.

“Ai sai phạm tới đâu thì phối hợp để xử lý tới đó. Vì nếu công an chính quy sai phạm thì thuộc thẩm quyền xử lý của công an cấp trên. Do đó địa phương chỉ nắm lại để phối hợp với công an cấp trên. Bên cạnh đó, lực lượng thuộc địa phương sai phạm thì địa phương xử lý. Nếu đúng như báo chí phản ánh thì không có bao che gì” - ông Cảnh tiếp.

Yêu cầu Trung úy Châu Thanh Đại tường trình, giao công việc khác Liên quan đến Trung úy Châu Thanh Đại, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết: Hiện không phân công công tác trật tự, an toàn giao thông cho Trung úy Đại nữa mà giao một số công việc khác để chờ xác minh, xử lý. Công an TP Thủ Dầu Một cũng yêu cầu Trung úy Đại viết tường trình để kiểm tra lại. “Việc có tạm đình chỉ công tác hay không tùy vào mức độ vi phạm và thuộc thẩm quyền của giám đốc công an tỉnh” - Thượng tá Nghĩa nói. Hiện Công an TP đang xác minh, thu thập tất cả thông tin liên quan để làm cơ sở báo cáo về giám đốc. Trên cơ sở báo cáo đó, ban giám đốc sẽ xem xét mới có cơ sở ra quyết định.

Nguồn: https://plo.vn/chu-tich-binh-duong-chi-dao-kiem-tra-viec-cong-an-phuong-lap-chot-bat-xe-de-chan-...Nguồn: https://plo.vn/chu-tich-binh-duong-chi-dao-kiem-tra-viec-cong-an-phuong-lap-chot-bat-xe-de-chan-chinh-post675957.html