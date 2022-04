Lập chốt bắt xe trên đường không thuộc thẩm quyền tuần tra

Không lập chốt, truy đuổi trên đường Nguyễn Chí Thanh Ngày 4-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại úy Vũ Đình Sơn, Phó Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, khẳng định: Công an phường Tân An không được lập chốt bắt xe trên các tuyến đường ĐT (đường tỉnh) và đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh là đường được phân cấp của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một. “Về mặt quy định pháp luật và phân cấp của lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, công an phường không được phép lập chốt trên các tuyến đường này. Ban chỉ huy công an phường thường xuyên quán triệt đến các đồng chí thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm việc này” - vị lãnh đạo nói. Cũng theo vị lãnh đạo này, trước đây có một số cán bộ công an phường lập chốt ở tỉnh lộ và Ban chỉ huy Công an phường Tân An đã yêu cầu không được phép lập chốt, kể cả việc tuần tra, kiểm soát. Công an phường chỉ được phép kiểm tra, kiểm soát đối với những đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên các tuyến đường thuộc quản lý của phường. “Về nguyên tắc, phải phát hiện phương tiện có vi phạm trước mắt thì mới kiểm tra giấy tờ” - vị này nói. Về việc dân phòng, BVDP phường Tân An truy đuổi, chặn bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, lãnh đạo Công an phường Tân An khẳng định: Ban chỉ huy quán triệt không để dân phòng, BVDP dừng phương tiện. Khi tuần tra, kiểm soát cũng không được có hành vi truy đuổi vì nguy hiểm. “Người dừng phương tiện bắt buộc phải là công an” - vị này nói. Ngày 4-4, chúng tôi đã liên lạc với Công an TP Thủ Dầu Một nêu thực tế việc công an xã lập chốt, chặn bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng đại diện công an nói: “Chúng tôi chưa nắm được thông tin gì nên không thể cung cấp”. Ngày 11-4, chúng tôi liên lạc với Trung úy Châu Thanh Đại, hỏi về việc lập chốt, truy đuổi xe, qua điện thoại, ông Đại từ chối trả lời vì không được quyền phát ngôn.