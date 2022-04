Điều tra: Công an phường nhận tiền để đi đóng phạt thay

Tại công an phường, sau khi liệt kê lỗi vi phạm, Trung úy Đại thông báo mức phạt rồi nhận tiền để đi đóng phạt thay.

Trên số báo trước, chúng tôi ghi nhận tổ công tác Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một thường xuyên chặn bắt, truy đuổi người vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc tỉnh lộ tỉnh Bình Dương nhưng trong các biên bản vi phạm ghi tên đường khác

Nhiều người bị tổ công tác công an phường tạm giữ giấy tờ xe, giấy phép lái xe hoặc tạm giữ phương tiện và họ phải đến trụ sở công an phường nộp phạt.

Tại đây, Trung úy Châu Thanh Đại in cho tờ giấy thông báo các lỗi, số tiền phải nộp và nhận tiền của người vi phạm để “lên kho bạc đóng phạt thay” mà không hề có chữ ký hay biên nhận.

Nay vi phạm, mai nộp phạt ngay tại phường

Trên số trước chúng tôi phản ánh vào tối 1-3, anh Cao Hữu Ch (quê Cần Thơ) chở bạn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị bốn người gồm dân phòng, dân quân truy đuổi, chặn bắt lập biên bản vi phạm, ghi là chạy xe trên đường Lê Chí Dân và bị tạm giữ xe. Trong biên bản, Trung úy Đại ghi rõ là hẹn anh Ch lên Công an phường Tân An để xử lý vào ngày 2-3.

Trung úy Châu Thanh Đại nhận tiền của anh P ngày 4-3 để đi đóng phạt thay. Ảnh: NT - NY

Sáng 2-3, anh Ch mượn tiền và mang điện thoại đi cầm được 2 triệu đồng đến trụ sở công an phường nộp phạt. “Tôi mới từ quê lên Bình Dương làm công nhân khoảng một tháng nay...” - anh Ch nói.

Tại trụ sở Công an phường Tân An, anh Ch thắc mắc “sao đi trên đường Nguyễn Chí Thanh mà biên bản ghi là đường Lê Chí Dân” thì Trung úy Đại nói: “Tuyến đường không quan trọng, quan trọng là lỗi mình vi phạm thôi”.

Sau khi nghe anh Ch phân trần và xin “chú châm chước giùm con”, ông Đại cho biết sẽ tạo điều kiện mà lẽ ra phải tạm giữ xe 7-10 ngày. “Anh sẽ tạo điều kiện cho em chấp hành trước, gửi tiền ở đây, xong anh tham mưu để có quyết định đi đóng kho bạc nhà nước”.

Anh Ph viết vào giấy “xin hỗ trợ” trước khi đưa tiền cho trung úy Đại. Ảnh: NT - NY

Trung úy Đại in mảnh giấy thông báo lỗi: Gương chiếu hậu (nhỏ - PV): 150.000 đồng; không có giấy phép lái xe (GPLX): 1,5 triệu đồng; không có chứng nhận bảo hiểm: 150.000 đồng; phạt Cao Thị Kim L (mẹ của Ch - PV) lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện: 1,4 triệu đồng. Tổng mức phạt là 3,2 triệu đồng.

Do không đủ tiền nên chiều cùng ngày, anh mới gom đủ tiền và tới nộp phạt.

Sau khi đưa tiền, ghi vào giấy “nhờ công an phường nộp phạt giúp” - Ch được trả lại xe.

Nhận đóng phạt giúp nhiều trường hợp

Khoảng 19 giờ 35 ngày 3-3, một thanh niên chạy xe trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng từ cầu Ông Cộ về Huỳnh Thị Hiếu cũng bị tổ công tác Công an phường Tân An lập chốt ở giao lộ truy đuổi, bắt giữ và tạm giữ xe.

Tiếp cận thanh niên này, anh cho hay mình tên là Lê Hoàng Ph (ngụ Bình Dương), bị lập biên bản vì điều khiển xe máy chưa có biển số. “Xe mới mua nên chưa có biển số, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh thì một nhóm người đuổi theo ra hiệu dừng xe kiểm tra…” - anh này nói.

Biên bản vi phạm hành chính cũng được Trung úy Đại lập và ngày 4-3, anh Ph mang biên bản này đến Công an phường Tân An để giải quyết.

Anh Ch bị bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng biên bản ghi trên đường khác. Ảnh: NT - NY

Tại đây, anh Ph cũng hỏi câu hỏi tại sao xe di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng trong biên bản lại ghi đường Huỳnh Thị Hiếu, Trung úy Đại tiếp tục lặp lại câu cũ “lỗi vi phạm mới quan trọng, còn tuyến đường là không quan trọng”.

Trung úy Đại yêu cầu bổ sung giấy tờ mua bán xe trả góp ở cửa hàng. Sau đó anh Ph quay lại Công an phường Tân An thì các cán bộ ở đây chỉ sang tiệm phôtô đối diện cổng trụ sở công an phường gặp nói Trung úy Đại.

Anh Ph qua tiệm phôtô gặp Trung úy Đại, sau khi kiểm tra một số giấy tờ, yêu cầu phôtô, ông Đại bảo qua phường đợi. Sau khoảng 20 phút thì Trung úy Đại quay lại trụ sở công an phường. Lúc này có một số người vi phạm cũng đang đợi để được giải quyết.

Trung úy Đại đưa tờ giấy, thông báo cho anh Ph các lỗi vi phạm cùng mức phạt, cụ thể: Xe không biển số (phạt 350.000 đồng); không mang đăng ký xe: (150.000 đồng); không có GPLX (1,5 triệu đồng); không có chứng nhận bảo hiểm (150.000 đồng). Tổng số tiền phạt là 2,1 triệu đồng.

Giấy thông báo về số tiền phải nộp của anh Ch. Ảnh: NT - NY

Trung úy Đại yêu cầu anh Ph ký một tờ đơn xin hỗ trợ. Trong đó có ghi do điều kiện đi lại khó khăn, tình hình dịch bệnh nên không đủ điều kiện đến kho bạc để nộp phạt được mà nhờ Công an phường Tân An nộp thay (thời điểm này các hoạt động ở Bình Dương đã hoàn toàn trở lại bình thường - PV).

Tương tự, với nhiều trường hợp khác mà PV ghi nhận, Trung úy Đại yêu cầu người vi phạm ký các giấy tờ, rồi ông nhận 2,1 triệu đồng của anh Ph, nói là sẽ lên kho bạc nộp thay.

Tuy nhiên, sau khi đóng tiền cho Trung úy Đại, người vi phạm chỉ nhận được một tờ giấy ghi lỗi và số tiền đóng phạt, không hề có con dấu, chữ ký hoặc biên lai, biên nhận gì.

Phải viết bảy lần đơn vì phản đối cách làm việc Khoảng 19 giờ 30 ngày 5-3, một nhóm người mặc trang phục dân phòng, bảo vệ dân phố đi các xe máy và xe đặc chủng đến trước nhà Trung úy Châu Thanh Đại để chuẩn bị xuất phát. Khoảng 10 phút sau, tổ công tác gồm tám người đi trên bốn xe máy đến lập chốt ngay góc giao lộ Huỳnh Thị Hiếu - Nguyễn Chí Thanh. Tổ công tác này liên tục truy đuổi người đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh đưa về chốt để xử lý. Đến 21 giờ 45, nhóm này di chuyển ra ngã tư Cây Me chốt chặn. Một thanh niên tên Lê Nhựt Trường bị truy đuổi, tạm giữ xe cho hay: Khi đang lưu thông trên đường Lê Chí Dân rẽ ra Nguyễn Chí Thanh, nam thanh niên này bị một nhóm bốn người áp sát, gí roi điện vào người. Sau đó anh này bị lập biên bản vì tiếng pô to, không có kính chiếu hậu… và bị tạm giữ xe. Đến ngày 6-3, anh Trường và cha đến Công an phường Tân An giải quyết và có thái độ không đồng ý với việc bị truy đuổi. Sau đó, Trường và cha phải viết bảy lần đơn tường trình, khiếu nại nhưng vẫn không được trả xe...

