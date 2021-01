Ngày mai (25/1) - ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 25/1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội dự kiến diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Đại hội có 67 đoàn với 1.587 đại biểu (tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc) đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định có 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Theo chương trình, buổi sáng trước khi dự phiên trù bị, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thần, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện các Văn kiện Đại hội, tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp cơ bản, chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Có thể khái quát những đóng góp nổi bật của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ Đại hội là: Đã tích cực tham gia xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII, nhất là nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tập trung lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lực lượng CAND đã chủ động bảo vệ quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp, giữ vững đoàn kết nội bộ; phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt. Đặc biệt, Bộ Công an đã xây dựng Chỉ thị, kế hoạch bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 10/1/2021 đã tổ chức Lễ ra quân bảo vệ ANTT trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; với mục tiêu: “Tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội”.

