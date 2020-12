Bộ Công an giải đáp các thắc mắc về căn cước công dân gắn chíp sẽ cấp từ tháng 1/2021

Công an Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chíp lưu động Công an TP.Hà Nội cho biết, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Công an thành phố sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp CCCD trên toàn thành phố tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tổ chức cấp CCCD công dân tại các địa bàn dân cư. Cùng với đó, Công an thành phố sẽ duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ (tối thiểu 10 giờ/ngày) để cấp CCCD cố định tại trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã. Bảo đảm thực hiện việc cấp lưu động và cố định ít nhất 6 ngày trong một tuần.