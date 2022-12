Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy: Giải đáp ngắn gọn những vấn đề liên quan

Từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/1/2023, theo quy định tại Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu giấy chính thức không còn được sử dụng, thay vào đó cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy cũng khiến các thủ tục hành chính, giao dịch liên quan đến loại giấy tờ này bị thay đổi và người dân nên nắm được những thay đổi cơ bản này.

Xác minh thông tin cư trú như thế nào?

Theo Bộ Công an, công dân có yêu cầu xác nhận thông tin cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú. Các cơ quan đăng ký cư trú là công an các xã – phường – thị trấn bất kỳ.

Ngoài ra, công dân có thể xác nhận cư trú bằng cách gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Cách thức tra cứu cư trú online

Theo hướng dẫn của Cổng dịch vụ công quốc gia, để tra cứu các thông tin liên quan đến cư trú và thông tin cá nhân khác online, công dân có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú ở địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Chọn mục "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên tay phải.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản "Cổng dịch vụ công quốc gia" để đăng nhập.

Nếu chưa có tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia thì công dân có thể lập tức đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn mục “Thông tin công dân” để tra cứu thông tin cá nhân và thông tin cư trú online.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, dùng giấy tờ gì thay thế?

Theo Bộ Công an, sau khi bổ sổ hộ khẩu giấy, người dân có thể sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip để thay thế khi cần chứng minh cư trú hoặc yêu cầu xác nhận cư trú online qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại công an địa phương.

Thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch như thế nào?

Nhiều người cũng đặt ra thắc mắc sau khi “khai tử” sổ hộ khẩu giấy, cần làm các thủ tục như xin học cho con; mua bán nhà; xin việc; giao dịch ngân hàng… như thế nào?

Giải đáp thắc mắc này, Bộ Công an cho biết theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì sau khi bị thu hồi số hộ khẩu, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú như đã nói ở trên.

Xác nhận thông tin về cư trú nói trên sẽ thay thế cho sổ hộ khẩu trong giao dịch với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp không có thẩm quyền truy cập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các thủ tục hành chính yêu cầu sổ hộ khẩu trước đây, công dân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân cho các cơ quan, tổ chức đó. Từ số định danh cá nhân, các cơ quan, tổ chức sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để khai thác các thông tin cơ bản của công dân trong cơ sở dữ liệu phục vụ cho giao dịch hành chính.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, một số thủ tục hành chính và giao dịch liên quan có sự thay đổi. Ảnh minh họa

Cần làm gì khi thông tin cư trú có sai sót trên cơ sở dữ liệu?

Theo Điều 3 Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an, việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) phê duyệt.

Khi có yêu cầu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì Công an cấp xã sẽ phát phiếu, hướng dẫn công dân kê khai, thu Phiếu thu thập thông tin dân cư, Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư; tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với giấy tờ pháp lý, giấy tờ hộ tịch của người được thu thập.

Trường hợp thông tin về công dân đã đầy đủ, chính xác thì Cảnh sát khu vực, Công an xã ký xác nhận, trình Trưởng Công an cấp xã ký, đóng dấu.

Trường hợp thông tin về công dân chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác thì yêu cầu công dân kê khai bổ sung, chỉnh lý và xuất trình các giấy tờ có giá trị pháp lý làm căn cứ xác thực thông tin.

Trường hợp thông tin của công dân không đồng nhất thì Công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp với công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan có liên quan để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó, sau khi xác định thông tin chính xác của công dân thì Cảnh sát khu vực, Công an xã ký xác nhận, trình Trưởng Công an cấp xã ký, đóng dấu. Trường hợp không đủ căn cứ để phê duyệt thì thông báo và đề nghị công dân bổ sung, hoàn thiện.

Như vậy, khi phát hiện sai sót về thông tin cư trú hoặc thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân cần báo ngay cho công an xã – phường – thị trấn nơi mình cư trú để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thông tin.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/chinh-thuc-bo-so-ho-khau-giay-giai-dap-ngan...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/chinh-thuc-bo-so-ho-khau-giay-giai-dap-ngan-gon-nhung-van-de-lien-quan-158141.html