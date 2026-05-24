Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ngày 24-5, cơ quan chức năng TPHCM phối hợp Công an phường Tân Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 23-5, Công an phường Tân Thành nhận được tin báo về vụ va chạm giữa 2 xe máy trên tuyến đường liên thôn Sông Xoài - Cù Bị, đoạn qua tổ 6, khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành.

Sau cú tông mạnh, 3 người được phát hiện nằm tại hiện trường

Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 72E1-742... do một nam thanh niên điều khiển xảy ra va chạm mạnh với xe máy biển số 72T1-43...

Cú tông trực diện khiến hiện trường ngổn ngang, 3 nam thanh niên được phát hiện nằm tại hiện trường với nhiều vết thương, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thành đã báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), cùng các lực lượng liên quan của Công an TPHCM đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.