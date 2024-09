Cháy chùa Vạn Phật ở Gia Lai: Người dân khóc, lo lắng về tro cốt của người thân

Cháy chùa thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng Theo Công an phường Hoa Lư, chùa Vạn Phật do ông Phan Đức Thắng (46 tuổi) làm trụ trì. Chiều 22-9, một người đàn ông 30 tuổi đến chùa thì phát hiện khói bốc nghi ngút từ bên trong chùa. Thấy vậy, người này đã hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ, đưa người bên trong chùa ra ngoài an toàn. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hoa Lư cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng tiến hành dập lửa, di dời tài sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, về tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. Khi chùa Vạn Phật xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này trời vẫn đang đổ mưa lớn.